ʻO nā kānaka ʻepekema ma Kina ke kūkulu nei i ka mea ʻike "Ghost Particle" Nui loa o ka honua

Ke hana nei nā kānaka ʻepekema ma Kina i ke kūkulu ʻana i ka Tropical Deep-sea Neutrino Telescope, i ʻike ʻia ʻo TRIDENT a i ʻole "Ocean Bell." Aia kēia mea ʻike maka nui ma 11,500 kapuaʻi ma lalo o ka ʻili o ka Moana Pākīpika Komohana. ʻO kāna kumu e nānā i ka neʻe ʻana o nā mea ʻuhane i kapa ʻia ʻo neutrinos ke ʻike ʻia i ka hohonu o ka moana.

ʻO Neutrinos nā ʻāpana subatomic e hele ana i kēlā me kēia kenimika kūhāhā o ko mākou mau kino ma kahi o 100 biliona kekona. Eia nō naʻe, ma muli o ko lākou nele i ka hoʻoili uila a kokoke i ka ʻeleʻele nui, ua liʻiliʻi loa lākou me nā mea ʻē aʻe. Ma ka hoʻolohi ʻana i kēia mau ʻāpana paʻakikī, hiki i nā physicists ke aʻo i ko lākou kumu, e like me nā pahū hōkū kahiko a me nā huila galactic.

E ʻike ʻo TRIDENT i nā neutrino me ka hoʻohana ʻana i ka Honua i pale. Aia ma kahi kokoke i ka equator, loaʻa iā ia ka pōmaikaʻi o ka loaʻa ʻana o nā neutrino mai nā ʻaoʻao āpau me ka hoʻololi ʻana o ka Honua, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka nānā ʻana i ka lewa āpau me ka ʻole o nā wahi makapō. Nui nā neutrino i ke ao holoʻokoʻa, ʻelua wale nō i nā photons, a ua hana ʻia i nā ʻano mea like ʻole, e like me ke ahi nuklea, nā pahū supernova, a me nā kukuna cosmic.

ʻOiai ka laha nui, paʻakikī loa ka ʻike ʻana o nā neutrino no ka mea ʻaʻole lākou e launa pū me nā mea. ʻO nā hoʻokolohua neutrino-detection ua kālele nui ʻia i nā mea i hoʻouna ʻia mai iā mākou mai ka lā, akā pohihihi mau nā neutrino i hana ʻia e nā kukuna cosmic e hahau ana i ka lewa o ka Honua. Hele nā ​​Neutrino i ka nui o nā mea, me ka honua holoʻokoʻa, akā hiki iā lākou ke launa pū me nā mole wai. ʻO nā mea ʻike maka o TRIDENT, aia ma mua o 24,000 mau mea ʻike maka i hohola ʻia ma waena o 1,211 mau kaula i hele i ke kai, e noho ma lalo o ka wai nui e hoʻonui ai i ka manawa o ka launa pū ʻana o neutrino.

He 2.5 mile ke anawaena o ka mea ike maka o TRIDENT a e uhi i kahi o 1.7 cubic mile, e lilo ana ia mea i oi aku ka nui a me ka ma'alahi ma mua o ka mea ike neutrino nui loa o keia manawa, IceCube, aia ma Antarctica. Hoʻolālā ka poʻe ʻepekema e hoʻomaka i kahi papahana hoʻokele ma 2026, me ka holo ʻana o ka mea ʻike piha i ka makahiki 2030. Manaʻo ʻo TRIDENT e pana i nā palena o ka hana telescope neutrino a hoʻonui i ko mākou ʻike i nā kumu neutrino astrophysical.

