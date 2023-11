ʻIke ʻia nā ʻano ʻano Beetle hou: Ke wehe ʻana i ka honua hoʻohiwahiwa o nā ʻōpū o nā pepeke

Ua ʻike hou ʻia ka poʻe noiʻi i kahi ʻike hoihoi i ka honua o ka entomology - he ʻano ʻano pipi i ʻike hou ʻia me kahi ʻano ʻokoʻa e like me ka wehe ʻana o ka hue. Hōʻike kēia ʻike i ke koʻikoʻi o ka genitalia insect i ka ʻike ʻana i nā ʻano ʻano a hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i nā mea olaola.

Ke hilinaʻi nei ka poʻe Entomologists i ka genitalia ma ke ʻano he ʻano nui no ka ʻike ʻana i nā ʻano pepeke like ʻole. Hoʻololi ʻokoʻa kēia mau ʻano i kēlā me kēia ʻano, e hōʻoia ana hiki iā lākou ke hana hou me nā poʻe o ka ʻano like. No laila, he mea koʻikoʻi ka nānā ʻana i ke kino o nā pepeke no ka wehewehe pono ʻana a me ka hoʻokaʻawale ʻana i nā ʻano.

Ma ka ʻimi ʻana i nā hōʻiliʻili o nā ʻano pepeke ma nā hale hōʻikeʻike mōʻaukala kūlohelohe, ua ʻike kekahi hui o nā mea noiʻi i alakaʻi ʻia e ka mea olaola ʻo Aslak Kappel Hansen a me kona mau hoa hana ʻo José L. Reyes-Hernández, Josh Jenkins Shaw, a me Alexey Solodovnikov i ʻike i ʻeono mau ʻano pipi hou no ka. ʻo ka loncovilius ʻano nalo kolo.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona kupaianaha o Loncovilius carlsbergi, kekahi o nā ʻano mea hou i ʻike ʻia, ʻo ia ke ʻano ʻokoʻa o kona ʻōpū kāne e like loa me ka wehe ʻana o ka hue. No ka hanohano o ka Carlsberg Foundation, i kākoʻo i ka noiʻi kūʻokoʻa no nā makahiki he nui, ua hoʻoholo nā mea noiʻi e hoʻolaʻa i kēia ʻano i ke kumu. ʻO nā haʻawina a ka Carlsberg Foundation i nā papahana ʻepekema a me ke kūʻai ʻana i nā mea kani no ka Natural History Museum o Denmark ua kōkua nui i ka loaʻa ʻana o nā ʻano mea hou.

ʻO ka Loncovilius beetles ma kahi o hoʻokahi kenimika ka lōʻihi a noho lākou i nā ʻāina o Chile a me ʻAmelika, mai nā ʻāina haʻahaʻa a hiki i ke kiʻekiʻe o 2600 mika ma nā mauna. Loaʻa i kēia mau pīkoi nā ʻōpala paʻa ma ko lākou mau wāwae a pau, kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa ʻaʻole i ʻike pinepine ʻia i loko o nā naʻau pipi ʻē aʻe. Kōkua nā bristles i ka pili ʻana i nā ʻili, a ua manaʻo ʻia ua hoʻololi ʻo Loncovilius i kēia hiʻohiʻona e piʻi i nā pua a me nā mea kanu.

ʻO ka mea pōʻino, ʻo ka liʻiliʻi o ka ʻike e pili ana i nā pīkī Loncovilius e pili ana i ka noʻonoʻo ʻana i ko lākou koʻikoʻi i ka kaiaola. He hoʻoweliweli hou ka hoʻololi ʻana i ke aniau i kēia mau ʻano a me ko lākou wahi noho. Hōʻike nā ʻano hoʻohālike e pili ana nā ʻano Loncovilius ʻekolu ma muli o ka hoʻololi nui ʻana i ko lākou wahi noho i ka makahiki 2060. Hiki ke hoʻololi ʻia ke aniau i nā hopena pōʻino i ka heluna kanaka o kēia mau pipi, hiki ke alakaʻi i ko lākou emi ʻana.

ʻAʻole hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka wikiwiki o ka ʻike ʻana a me ka mālama ʻana i nā ʻano. Me ka 85% o ka honua i kapa ʻole ʻia a wehewehe ʻole ʻia, he mea koʻikoʻi ka hana mua ʻana i ka noiʻi taxonomic a me ka ʻike ʻana i nā ʻano. He mea koʻikoʻi ka inoa ʻana a me ka wehewehe ʻana i nā ʻano mea no ka mālama ʻana i ka ʻike pono e pili ana i ke ao kūlohelohe. Me ka ʻike ʻole ʻia a me ka pale pono ʻole, hiki ke pau nā ʻano ʻano he nui ma mua o ka ʻike ʻia ʻana.

ʻO ka loaʻa ʻana o Loncovilius carlsbergi, me kāna ʻāpana ʻokoʻa e like me ka ʻōmole wehe, hiki ke kōkua i ka hoʻonui ʻana i ka hoihoi i ka honua o nā iniseti a me ke koʻikoʻi o kā lākou mālama ʻana. Inā hiki iā ia ke wehe i ka ʻōmole pia, he manaʻo pāʻani ia, akā ʻo kona ʻano ʻokoʻa e hoʻohui i ka hoihoi a me ka ʻokoʻa o ka honua pepeke.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Q: No ke aha e nānā ai ka poʻe entomologists i ke kino o nā pepeke?



A: ʻOkoʻa ka ulu ʻana o ka genitalia i loko o nā iniseti i kēlā me kēia ʻano a lilo i ʻano hilinaʻi no ka ʻike ʻana i nā ʻano. Hoʻopaʻa lākou i hiki i nā kānaka ke hana hou me nā lālā o ka ʻano like.

Q: He aha ke koʻikoʻi o ke kino e like me ka wehe ʻana o ka hue i ʻike ʻia ma Loncovilius carlsbergi?



A: ʻO keʻano likeʻole o ke kino kāne male ma Loncovilius carlsbergi e like me ka weheʻana i ka'ōmole, e alakaʻi ana i nā mea noiʻi e hoʻolaʻa i kēiaʻano i ka Carlsberg Foundation, he mea kākoʻo i ka noiʻi kūʻokoʻa.

Q: Pehea ka ʻokoʻa ʻana o nā pīkī Loncovilius mai nā naʻau ʻaihue ʻē aʻe?



A: Loaʻa i nā pīkoi Loncovilius nā hulu ʻili ma ko lākou mau wāwae a pau, e maʻalahi iā lākou ke pili i nā ʻili. Loaʻa i nā pipi ʻai ʻē aʻe kēia mau bristles ma ko lākou mau wāwae mua.

Q: He aha ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma luna o nā pīkī Loncovilius?



A: Hōʻike nā kumu hoʻohālike e hiki ke hoʻololi nui i nā wahi noho o nā ʻano Loncovilius i ka 2060. He pilikia kēia i ko lākou heluna kanaka a hōʻike i ka nāwaliwali o kēia mau pipi i nā loli kaiapuni.

Q: No ke aha he mea nui ka ʻike ʻana a me ka mālama ʻana i nā ʻano mea?



A: ʻAʻole ʻike ʻia ka nui o nā ʻano ʻano like ʻole, a i ka wikiwiki ʻana o ka nalo ʻana o nā mea olaola, e pau ana nā ʻano mea he nui ma mua o ka hiki ke aʻo ʻia a mālama pono ʻia. He mea koʻikoʻi ka inoa ʻana a me ka wehewehe ʻana i nā ʻano mea no ka hoʻoikaika ʻana i ka mālama ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana i ka paʻakikī o nā kaiaola.