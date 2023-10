Chandrayaan-4: ʻO ka hana aʻe i ka ʻimi ʻana i ka Lunar no ISRO

Ke hana pū nei ʻo India a me Iapana i kahi papahana ʻimi ʻimi lunar i kapa ʻia ʻo Chandrayaan-4 mission, ʻo ia hoʻi ka papahana Lunar Polar Exploration (LUPEX). ʻO kēia hana hui ma waena o ka Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) a me ka Indian Space Research Organization (ISRO) e manaʻo e makaʻala i ka pole hema o ka mahina.

Hoʻomaka ka misionari Chandrayaan-4 i ka makahiki 2026. Na ISRO ke kuleana no ke kūkulu ʻana i ka moon lander, ka mea e lilo i mea koʻikoʻi ma waena o ka rover a me ka lunar surface. ʻO JAXA, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, e mālama i ka hoʻomaka ʻana o ka misionari a hāʻawi i ka lunar rover ponoʻī. E hoʻolako ʻia ka rover me nā mea hana ʻepekema holomua e hoʻokō i kāna mau hana ʻimi.

ʻO ka ʻimi ʻana i ka ʻaoʻao hema o ka mahina he mea hoihoi nui ia i nā ʻepekema a me nā mea noiʻi no ka mea ua manaʻo ʻia aia nā waiwai waiwai e like me ka hau wai. Ma ke aʻo ʻana i kēia māhele, manaʻolana ka poʻe ʻepekema e loaʻa ka ʻike hohonu o ka mōʻaukala honua o ka mahina a me ka hiki ke ʻimi kanaka e hiki mai ana.

Kūkulu ʻia ka misionari Chandrayaan-4 ma luna o ka kūleʻa o nā mikiona lunar mua i alakaʻi ʻia e India a me Iapana. Ua hoʻokumu ʻia ka misionari Chandrayaan-1 o India i ka makahiki 2008 a loaʻa i nā ʻike koʻikoʻi, me ka ʻike ʻana i nā molekole wai ma ka mahina. ʻO ka misionari Selene o Iapana, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2007, ua hāʻawi pū kekahi i nā ʻike waiwai i ka ʻili o ka mahina.

ʻO ka hui pū ʻana ma waena o ISRO a me JAXA e ʻae i ka kaʻana like ʻana o ka ʻike, nā kumuwaiwai, a me ka ʻikepili ʻepekema, e ʻoi aku ka hopena o ka misionari Chandrayaan-4. Hōʻike ia i ka launa pū ʻana o ka honua a me ka hui pū ʻana e pono ai no ka holomua ʻana i ka ʻimi ākea a me ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa.

Ke nānā nei mākou i ka hoʻomaka ʻana o ka misionari Chandrayaan-4 i 2026, hiki iā mākou ke kali i nā ʻike hou a me nā ʻike i ka pole hema o ka mahina. ʻO kēia hoʻoikaika hui ʻana ma waena o India a me Iapana kahi hōʻailona koʻikoʻi i ka ʻimi ʻana i ka mahina a hoʻomākaukau i ke ala no ka wā e hiki mai ana i ka ʻimi ʻana i ka lewa.

Nā wehewehena:

- Misiona Chandrayaan-4: ʻO ka papahana Lunar Polar Exploration (LUPEX), kahi hui ʻimi ʻimi lunar ma waena o ISRO a me JAXA.

- ISRO: ʻO ka Hui ʻImi ʻImi ʻInelani.

- JAXA: Ke Keʻena Kūʻai Kūʻai ʻo Iapana.

Sources:

- Pexels (Kumu kiʻi)

- ANI (Kumu no ka ʻike e pili ana i ka misionari Chandrayaan-4)