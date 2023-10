No ke aha he mea koʻikoʻi ka ʻimi ʻana i ka wai ma ka ʻili o ka mahina no nā keʻena lewa e like me JAXA a me ISRO?

Poʻomanaʻo ʻatikala hou: E ʻimi ana i ke koʻikoʻi o ka ʻike wai ma ka ʻili o ka mahina

ʻO ka hui pū ʻana ma waena o JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) a me ISRO (Indian Space Research Organisation) i ka misionari LUPEX, i kapa ʻia ʻo Chandrayaan-4, ke manaʻo nei e ʻimi i nā mea pohihihi o ka ʻāpana pole hema o ka mahina. Me kahi pae ʻāina a me ka rover i ko lākou hoʻokuʻu ʻana, manaʻolana kēia mau keʻena e hana i nā ʻike ʻike honua e pili ana i ka ʻili o ka mahina.

ʻO kahi pahuhopu nui o ka misionari Chandrayaan-4 ʻo ka hoʻokele ʻana i kahi rover ikaika ma ka ʻili o ka lunar a hoʻomanawanui i nā pō mahina maloʻo. Eia naʻe, ʻo ka pahuhopu koʻikoʻi koʻikoʻi e pili ana i ka ʻimi ʻana i ka wai. ʻO ka ʻike ʻana i nā molekala wai a i ʻole ka hau ma ka ʻili o ka mahina hiki ke loaʻa i nā hopena lōʻihi no ka ʻimi ʻana i ka lewa e hiki mai ana.

He mea koʻikoʻi ka hele ʻana o ka wai ma ka mahina no nā kumu he nui. Hiki iā ia ke lilo i kumu waiwai hoʻomau no ka hoʻomau ʻana i nā misionari kanaka, nā wahi noho a me ka hana wahie. Hiki ke wāwahi ʻia ka wai i ka hydrogen a me ka oxygen, a laila hiki ke hoʻohana ʻia i mea hoʻolalelale no nā mokulele mokulele. E hōʻemi ana kēia kumuwaiwai kūloko i ke kumukūʻai a me ka hilinaʻi ma ka Honua no nā lako pono.

Eia kekahi, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ka puʻunaue a me nā hiʻohiʻona o ka wai mahina e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o ka Moon. Hiki iā ia ke hoʻomālamalama i ke kumu o ka wai i loko o kā mākou ʻōnaehana solar a me kona laha ʻana i nā kino lani ʻē aʻe.

NPP:

Nīnau: He aha ka misionari LUPEX?

A: ʻO ka misionari LUPEX (Lunar Polar Exploration), i ʻike ʻia ʻo Chandrayaan-4, he hana hui pū ma waena o JAXA a me ISRO e aʻo i ka ʻāina pole hema o ka mahina me ka hoʻohana ʻana i kahi lander a me ka rover.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka loaʻa ʻana o ka wai ma ka ʻili o ka mahina?

A: He hopena koʻikoʻi ka ʻike ʻana i ka wai ma ka ʻili o ka mahina no ka ʻimi ʻana i ka lewa e hiki mai ana, e like me ka hoʻomau ʻana i nā misionari kanaka, ka hana wahie, a me ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o ka mahina.

Nīnau: Pehea e hoʻohana ʻia ai ka wai ma ka mahina no ka ʻimi ʻana i ka lewa?

A: Hiki ke wāwahi ʻia ka wai ma ka mahina i ka hydrogen a me ka oxygen, hiki ke lilo i mea hoʻolalelale no nā mokulele mokulele, e hōʻemi ana i ka hilinaʻi ʻana i ka Honua no nā lako.