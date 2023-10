ʻatikala hou: ʻike ʻana i nā mea huna o nā ʻāpana polar o ka mahina me ka misionari Chandrayaan-4

Ke kau nei ka ʻoihana kikowaena o India, ISRO, i ka wehe ʻana i nā mea huna i hūnā ʻia i loko o nā ʻāpana polar o ka ʻili o ka Moon me kāna misionari lunar e hiki mai ana, ʻo Chandrayaan-4. ʻO ka hui pū ʻana me ka hui ākea o Iapana, ʻo JAXA, ke manaʻo nei kēia ʻoihana hui e ʻimi hohonu i nā mea pohihihi o ka mahina a hoʻomālamalama i ka loaʻa ʻana o nā kumuwaiwai wai.

ʻO ka pahuhopu mua o ka misionari Chandrayaan-4 e pili ana i ka ʻimi ʻana i ka wai ma ka ʻili o ka mahina. Makemake nā kānaka ʻepekema e hōʻiliʻili i ka ʻikepili no ka maikaʻi a me ka nui o kēia mau waiwai waiwai. Ma ka wehe ʻana i nā mea huna o ka wai lunar, hiki iā mākou ke loaʻa nā ʻike waiwai e pili ana i ka ʻimi ʻana i ka mahina e hiki mai ana, ka noho ʻana, a me ka mālama ʻana i ke ola.

No ka hōʻoia ʻana i ka holomua o kēia mikiona, e hahai nā kānaka ʻepekema i kahi ʻano noiʻi i hana ʻia. ʻAʻole e ʻae kēia ʻano ʻanuʻu i ka hōʻiliʻili ʻōnaehana o ka ʻikepili akā hāʻawi pū i ka ʻike piha o nā kumu wai. Ma ka nānā ʻana i nā laʻana i hōʻiliʻili ʻia mai nā ʻāpana polar, hiki i nā ʻepekema ke hoʻoholo i ka hiki ke hoʻohana i kēia mau kumuwaiwai no nā mikiona lunar e hiki mai ana.

Me ka Chandrayaan-4 misionari, ISRO a me JAXA ke lawe nei i ka lele nui i mua i ka ʻimi ʻana i ka mahina, e hāʻawi ana i kā mākou ʻike ulu mau o ka ʻili o ka mahina. ʻO ka hui pū ʻana ma waena o kēia mau keʻena ākea koʻikoʻi ʻelua e hui pū i ka waiwai o ka ʻike a me nā kumuwaiwai, e hoʻonui ana i ka manawa o nā ʻike ʻike honua.

Ke hoʻomaka nei mākou i kēia huakaʻi hauʻoli i nā ʻāpana polar o ka Moon, ke kali nui nei mākou i ka wehe ʻana o nā ʻike a me nā ʻike hou. Loaʻa iā Chandrayaan-4 ka hiki ke wehe i nā mea huna i hūnā ʻia ma lalo o ka ʻili o ka mahina, e hoʻololi hou i ko mākou ʻike ʻana i ka hoa pili lani kokoke loa o ka Honua.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ka pahuhopu nui o ka misionari Chandrayaan-4?

ʻO ka pahuhopu nui o ka misionari Chandrayaan-4 ʻo ka ʻimi ʻana i ka hiki ʻana o ka wai ma luna o ka lunar a hōʻiliʻili i ka ʻikepili i kona ʻano a me ka nui.

2. Pehea e hoʻokō ai nā ʻepekema i ka noiʻi ʻana i nā kumuwaiwai wai?

No ka noiʻi ʻana i nā kumuwaiwai wai, e hahai ka poʻe ʻepekema i kahi kaʻina noiʻi i hoʻolālā maikaʻi ʻia, e hōʻiliʻili i nā laʻana mai nā ʻāpana polar o ka mahina.

3. He aha nā hopena o ka ʻike ʻana i ka wai ma ka mahina?

He hopena koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o ka wai ma ka mahina no ka ʻimi ʻana o ka mahina e hiki mai ana, ka noho ʻana, a me ka hoʻomau. Hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he kumu no ka mālama ʻana i ke ola a me ka hoʻoulu ʻana i nā misionari e hiki mai ana.

4. He aha ke koʻikoʻi o ka hui pū ʻana ma waena o ISRO a me JAXA?

ʻO ka hui pū ʻana ma waena o ISRO a me JAXA e hui pū i ka ʻike a me nā kumuwaiwai o ʻelua mau keʻena kikowaena hanohano, e hoʻonui ana i ka manawa o ka ʻike ʻana i ka groundbreaking a me nā holomua i ka ʻimi lunar.