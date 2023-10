ʻO nā ʻike hou mai ka misionari Chandrayaan-3 o India: ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka Sulfur Concentration ma nā pole o ka mahina a me ka hiki ke hoʻohana ʻia i loko o ka wahi.

Ua pae maikaʻi ʻo Chandrayaan-3 o India ma kahi kokoke i ka pole hema o ka mahina ma ʻAukake 23, 2023, e hāʻawi ana i nā ʻepekema i nā ʻikepili hou. ʻO kekahi o nā mea kupanaha i ʻike ʻia mai ka misionari ʻo ia ke kiʻekiʻe o ka sulfur i loko o ka lepo lunar ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. Ua kālailai ʻo Pragyan i ka lepo me nā mea kani ʻelua—he alpha particle X-ray spectrometer a me ka laser-induced breakdown spectrometer—a ua ʻike lāua ʻelua i ka sulfur kokoke i ke kahua pae.

ʻIke ʻia ka Sulfur ma nā pōhaku lunar a me nā lepo akā maʻamau i nā haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO ka loaʻa ʻana o nā pae sulfur kiʻekiʻe e hōʻike ana he ʻokoʻa nā haku o ka mahina i hoʻohālikelike ʻia me nā ʻāpana equatorial. Loaʻa paha kēia ʻokoʻa ma muli o nā ʻāpana polar i loaʻa iki ka lā pololei.

ʻO ke kiʻekiʻe o ka sulfur i loko o ka lepo polar ka hopena o ka ʻohi sulfur mai ka lewa mahina. Hiki i ka ha'aha'a ha'aha'a loa o ka 'āina polar ke ho'opa'a i ka sulfur a noho ma luna o ka ili, e like me ka hau ma ka puka makani. ʻO kahi ʻē aʻe, no ka lua pele kahiko a i ʻole nā ​​meteorites i loaʻa ka sulfur.

ʻO ka loaʻa ʻana o nā koina sulfur kiʻekiʻe ma ka mahina e pili ana i nā mikiona lewa e hiki mai ana. ʻO ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai in-situ, ʻo ka manaʻo o ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai kūlohelohe ma ka mahina no ke kūkulu ʻana a me ka hoʻoulu ʻana i ka ikehu, lilo i mea kūpono me ka loaʻa ʻana o ka sulfur. Hiki i nā Astronauts ke hoʻohana i ka sulfur no ke kūkulu ʻana i nā pūnaewele lā, nā pākaukau, a me ka sulfur-based concrete no ke kūkulu ʻana. Loaʻa i ka sulfur-based concrete nā mea maikaʻi e like me ka manawa paʻakikī wikiwiki, hoʻonui i ka ikaika, a me ka mālama wai.

Hoʻomaopopo ka misionari Chandrayaan-3 i nā ana mua o ka sulfur ma nā ʻāina mahina a hāʻawi i nā ʻepekema i nā ʻike hou i ka ʻōnaehana geological o ka mahina. ʻO ka nānā hou a me ka calibration o ka ʻikepili e hōʻoia i ka nui o ka sulfur i loaʻa ma nā ʻāina kiʻekiʻe kokoke i nā pou.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ua wehe kēia mau ʻike i nā ala hou no ka hoʻomaopopo ʻana i ka mōʻaukala honua o ka mahina, a me nā manawa kūpono no ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai hoʻomau i ka ʻimi ʻana i ka mahina e hiki mai ana.

Nā wehewehena:

- Chandrayaan-3: ʻO ka misionari lunar o India i loaʻa kahi pae ʻāina a me ka rover.

- Pragyan: ʻO ka rover ma luna o Chandrayaan-3, nāna i hāʻawi i ka ʻikepili ma ka ʻāina lunar.

– Sulfur: He mea i ʻike ʻia ma nā ʻano kiʻekiʻe ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma ka lepo o ka mahina.

- Ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai i loko: ʻO ka manaʻo o ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai i loaʻa ma ka mahina no ke kūkulu ʻana a me ka hana ikehu.

