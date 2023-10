ʻO ka hopena o Chandrayaan-3: nā pilikia i kū ʻia e Vikram Lander ma ka mahina

Ua hōʻea ʻo Chandrayaan-3 o ka ʻĀpana ʻImi ʻImi ʻĀina o India i kona hopena, me ka waiho ʻana o ka mokulele i loko o kahi kūlana moe ma ka mahina. ʻO ka Vikram lander, me ka Pragyan rover, ua hoʻopau ʻia a noho mau ma luna o ka lunar. Eia nō naʻe, ʻoiai i loko o kēia mokuʻāina moe, ke kū nei ka mokulele i nā mea hoʻoweliweli.

ʻO kekahi o nā paʻakikī nui a Vikram lāua ʻo Pragyan e kū nei ʻo ia ka hoʻokau mau ʻana o nā micrometeoroids ma ka ʻili o ka mahina. Hiki i kēia mau ʻāpana liʻiliʻi ke hoʻopōʻino i ka mokulele ke kuʻi lākou me ia. ʻOiai ʻaʻohe lewa o ka mahina e hoʻopōʻino ai, ʻo ke anuanu o ka pō o ka mahina a me ka radiation mai ka lā ke kau nei i nā pilikia.

Ua wehewehe ʻo Kauka P. Sreekumar, he Polofesa a me Luna Hoʻokele o ka Manipal Center for Natural Sciences, he pilikia pū kekahi o ka lepo o ka mahina. ʻAʻole like me ka lepo ma ka Honua, hiki i ka lepo o ka mahina ke pili i nā mea ma muli o ka nele o ka ea ma ka mahina. Hiki i kēia hōʻiliʻili o ka lepo ke hoʻopilikia i ka hana o ka mokulele.

ʻOiai ʻo kēia mau pilikia, ua ʻoluʻolu nā ʻepekema Isro i nā hana a ka misionari. Ua ʻimi maikaʻi ka misionari Chandrayaan-3 i ka pole hema o ka mahina, kahi ʻāina i manaʻo ʻia he hau wai. Ua alakaʻi ka Pragyan rover i ka loiloi kemika o ka lunar surface, e hōʻoia ana i ka hele ʻana o ka sulfur a me ka ʻike ʻana i nā mea ʻē aʻe. Ua ʻike pū ka rover i ka hana seismic, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ka haku ʻana o ka mahina a me ka hana geological.

ʻO ka Vikram lander, ma kekahi ʻaoʻao, ua hoʻokō kūleʻa i kahi hoʻokolohua hop, e hōʻike ana i kona hiki ke hoʻihoʻi i nā laʻana mai ka mahina i nā misionari e hiki mai ana. ʻO ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e ka misionari ʻaʻole i hoʻonui i ko mākou ʻike no ka mahina, akā ua paʻa pū i ke ala no nā mikiona lunar a me interplanetary e hiki mai ana.

ʻOiai ʻaʻole maopopo ka hopena o Vikram a me Pragyan ma ka mahina, ʻaʻole hiki ke hōʻole ʻia kā lākou hāʻawi ʻana i ka ʻimi lunar. Me ka pau ʻana o kā lākou misionari, e noho mau loa lākou ma ka ʻili o ka mahina, e lawelawe ana ma ke ʻano he hōʻike i ka ʻimi ʻimi ʻana o India.

Nā wehewehena:

– Isro: Hui ʻImi ʻImi Mokupuni ʻĀina

- Chandrayaan-3: ʻO ka misionari lunar a Isro

- Vikram lander: ʻO ka ʻāpana pae o Chandrayaan-3

- Pragyan rover: ʻO ka mea rover o Chandrayaan-3

