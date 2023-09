Nā ʻenehana hou a me ke koʻikoʻi o ka pilikino

Hōʻuluʻulu manaʻo: Ke ʻimi nei kēia ʻatikala i ke koʻikoʻi o ka pilikino i kēia au o nā ʻenehana hou. Hoʻoikaika ia i ka pono o ka poʻe e hoʻomaopopo a mālama i ka hoʻohana ʻana i kā lākou ʻikepili pilikino, ʻoi aku hoʻi i ka pōʻaiapili o nā hana pūnaewele.

Ua lilo ka pilikino i mea koʻikoʻi koʻikoʻi i ka makahiki kikohoʻe, no ka mea, ʻae ka holomua o ka ʻenehana no ka hōʻiliʻili a me ka hana ʻana i nā ʻike pilikino he nui. He mea nui i ka poʻe ke hoʻomaopopo i ka hopena o ka hāʻawi ʻana i kā lākou ʻikepili a loaʻa iā ia ka mana.

ʻO ka mālama ʻana a me ka hana ʻana i nā kuki ma nā mea hoʻohana i hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka pilikino. ʻO nā kuki nā faila liʻiliʻi i mālama ʻia e nā pūnaewele ma nā polokalamu o nā mea hoʻohana e nānā i kā lākou hana pūnaewele a pilikino i kā lākou ʻike mākaʻikaʻi. Ma ka ʻae ʻana i kēia mau kuki, hiki i nā mea hoʻohana ke ʻae i nā pūnaewele a me nā hoa kalepa e hōʻiliʻili a nānā i ka ʻike e pili ana i kā lākou makemake, nā mea hana, a me nā ʻano hana pūnaewele.

Me ka ulu mau o nā hana pūnaewele, he mea koʻikoʻi ia i ka poʻe e ʻike i ke ʻano o ka hoʻohana ʻia ʻana o kā lākou ʻikepili. Hoʻohana pinepine nā paepae pūnaewele i kēia ʻikepili pilikino e hoʻomaikaʻi i ka hoʻokele pūnaewele, hoʻopilikino i nā hoʻolaha, a me ka nānā ʻana i ka ʻano mea hoʻohana. Eia naʻe, hiki i nā kānaka ke loaʻa i ka nalowale o ka pilikino a me ka manaʻo e nānā mau ʻia.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia, he mea nui i nā mea hoʻohana ke loaʻa i ka hiki ke hoʻokele a hoʻokele i kā lākou makemake ʻae. Pono nā hoʻonohonoho kuki e ʻae i ka poʻe e hōʻole i nā kuki pono ʻole e pale i ko lākou pilikino. Ma ka hoʻohana ʻana i kēia mana, hiki i nā mea hoʻohana ke kaupalena i ka nui o ka ʻike pilikino i hōʻike ʻia a hōʻemi i ka pilikia o ka hoʻohana hewa ʻana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ke hoʻomau nei nā ʻenehana hou i ko mākou ola, ʻo ka hoʻomaopopo a me ka mālama ʻana i ka pilikino pilikino ka mea nui. Pono nā mea hoʻohana i ka hoʻokele ʻana i kā lākou ʻae ʻae a me ka ʻike i nā hopena o ka kaʻana like ʻana i kā lākou ʻikepili pilikino ma ka pūnaewele.

Sources:

- Ka wehewehe ʻana i nā Kuki: ʻO nā kuki nā faila liʻiliʻi i mālama ʻia ma ka mea hoʻohana e nā pūnaewele e nānā a pilikino i kā lākou ʻike pūnaewele.

- Koʻikoʻi o ka pilikino: I ka wā o ka holomua ʻenehana, he mea koʻikoʻi ka pale ʻana i ka pilikino pilikino e pale aku i ka hoʻohana hewa ʻana i ka ʻikepili pilikino.