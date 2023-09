Ke kali nei ʻo India Space Research Organization i ka Sunrise no ke kamaʻilio ʻana me Chandrayaan-3

Ke kali nei ka Indian Space Research Organization (Isro) i ka puka ʻana o ka lā ma luna o ka pole hema o ka mahina, no ka mea e ʻae iā lākou e hoʻokumu i ke kamaʻilio me ka Vikram lander a me Pragyan rover o kā lākou Chandrayaan-3 misionari. Aia ka lunar duo i ke ʻano hiamoe no nā lā he 15 i hala ma muli o ka pō o ka mahina, akā me ka hiki ʻana mai o ka lā i ka lae Shiv Shakti, ua manaʻo ʻia e hoʻomaikaʻi ko lākou kūlana hana.

Ua ʻōlelo aku nā luna o Isro ua manaʻolana lākou e hoʻokumu hou i nā kamaʻilio me ka lander a me ka rover i kēia manawa ua hiki mai ka lā ma ke kahua pae. He manawa koʻikoʻi kēia no ka misionari, no ka mea, pono ka wela i hāʻawi ʻia e ka lā no ka mea hoʻokele a me ka rover e hana.

Ua hoʻokuʻu ʻia ka misionari Chandrayaan-3 ma Iulai 14, 2023, a ua loaʻa i nā mea nui. Ua lilo ʻo India i ʻāina ʻehā i pae kūleʻa i ka mahina a ʻo ka mea mua i hana ma kahi kokoke i ka pole hema o ka mahina. ʻO ka pahuhopu nui o ka mikiona ka ʻimi ʻana i kēia māhele ʻepekema ʻepekema, kahi i manaʻo ʻia he nui ka wai hau.

Ke hana nei ka Vikram lander a me Pragyan rover i nā hoʻokolohua like ʻole mai ko lākou pae ʻana ma ʻAukake 23. Ua ana lākou i nā density electron i loko o ka ionosphere o ka Moon a lawe i nā heluhelu wela o ka ʻili o ka mahina. Ua kiʻi ka rover i ke kiʻi mua o ka mea pae ma ka ʻili o ka mahina.

Eia nō naʻe, ua hoʻōki ka pō mahina i ka hana ʻana no ka mea ʻaʻole i lawa ka ikaika o nā pākahi o nā kaʻa, ka mana o ka lā, e hoʻomau i kā lākou mau ʻōnaehana me ka ʻole o ka lā. Manaʻolana ʻo Isro me ka hoʻomaka ʻana o ka puka ʻana o ka lā, hiki i ka misionari ke hoʻomau i kāna ʻimi ʻimi ʻāina inā ua ola ka uila i ka pō hau.

Inā hoʻokumu hou ʻo Isro i ka kamaʻilio ʻana me Vikram a me Pragyan, he mea kupanaha loa ia, e hōʻike ana i ko lākou kūpaʻa a me ka ʻenehana loea i ke kahua o ka ʻimi ākea. Hiki i ka puka ʻana o ka lā ma ka lae ʻo Shiv Shakti ke hōʻailona i ka hoʻomaka ʻana o kahi mokuna hou i ka ʻimi lunar.

