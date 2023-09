Chandrayaan-3: Manaʻo a me nā ʻike hiki mai Vikram Lander a me Pragyan Rover

ʻOiai ke kali nei ka Indian Space Research Organization (ISRO) i ke ala ʻana o Chandrayaan-3's Vikram lander a me Pragyan rover, aia nā mea nui i manaʻo ʻia ke hoʻomaka lākou e nānā i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia. Hiki i kēia mau ʻike ke hāʻawi i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka lepo o ka mahina, hiki ke pōmaikaʻi i nā misionari e hiki mai ana i ka Moon, me nā mea e pili ana i ka ʻimi kanaka.

Ua hoʻokomo ʻia ka Vikram lander a me Pragyan rover i loko o ke ʻano hiamoe e ISRO a manaʻo ʻia e ala aʻe i ka lā 22 Kepakemapa. Ua ʻōlelo ka luna o ISRO, S Somnath, hiki ke hana ʻia nā loiloi hope loa o nā ʻōnaehana ma hope o ko lākou ala ʻana. ʻOiai ua hōʻiliʻili ʻia ka nui o nā ʻikepili, hiki i ka nānā ʻana a me ka wehewehe ʻana i nā hopena ke lawe i kekahi mau mahina a i ʻole ʻelua mau makahiki.

Ua ʻōlelo ʻo Anil Bharadwaj, ka Luna Hoʻokele o ka Physical Research Laboratory (PRL), ke nānā ʻia nei ka nānā ʻana i nā ʻāpana like ʻole, e like me nā hiʻohiʻona o ka ʻili, ka mahana, ka haku mele, ka hana seismic, a me nā kūlana topsoil. Hiki i nā ʻike i hana ʻia e nā mea kani ke hāʻawi i nā ʻike hou i ka lepo lunar. ʻO nā ala neʻe o ka rover, ʻike ʻia i nā kiʻi i hopu ʻia e nā mea kani, e hōʻike ana i ka lepo palupalu, me nā ʻauwaha e pili ana i hoʻokahi kenimika ka hohonu a me nā wāwae lander e hāʻule ana i ka ʻili. I ka holomua ʻana o ka misionari i ka lepo o ka mahina, ua manaʻo ʻia e lilo i mea paʻa.

ʻO Chandrayaan-3, ke kolu o ka misionari lunar a ISRO, i hoʻokuʻu ʻia ma Iulai 14 mai ka Satish Dhawan Space Center ma Sriharikota. Manaʻo ka misionari e hoʻomohala a hōʻike i nā ʻenehana hou e pono ai no nā misionari interplanetary. Hoʻolako ʻia ka ʻōiwi Lander module (LM), Propulsion module (PM), a me Rover me nā mea hana kiʻekiʻe e hōʻiliʻili i ka ʻikepili e pili ana i ka ʻili a me ke kaiapuni o ka Moon.

Ma ka holoʻokoʻa, hiki i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e Vikram lāua ʻo Pragyan ke kōkua i ka holomua ʻepekema a wehe i nā puka no ka ʻimi hou ʻana, ʻaʻole wale no ka Moon akā no nā mikiona kanaka e hiki mai ana.

