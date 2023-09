ʻO Chandrayaan-3 LIVE Updates: Hoʻoikaika e hoʻokumu i ka pilina me Lander a me Rover

Ke hoʻomaka nei nā hana e hoʻokumu i ka pilina me ka Chandrayaan-3's lander Vikram a me ka Pragyan rover. Ke hoʻāʻo nei ka Indian Space Research Organization (ISRO) e hoʻokumu i ke kamaʻilio me lākou e ʻike i ko lākou ala ala, akā i kēia manawa, ʻaʻohe hōʻailona i loaʻa.

ʻO ka Chandrayaan-3 lander, i kapa ʻia ʻo Vikram, ua pae maikaʻi ma lunar South Pole ma ʻAukake 23 ma hope o kahi huakaʻi 40 lā i ka lewa. ʻO kēia ka mea i lilo ai ʻo India i ʻāina mua i hoʻokō i kēia hana. Ma hope o ka pae ʻana, ua hoʻopaʻa pono ʻia ka rover Pragyan a hoʻokomo ʻia i ke ʻano hiamoe ma ka lā 2 Kepakemapa.

Wahi a Nilesh M Desai, ka Luna Hoʻokele o ka Space Applications Center (SAC), aia kahi manawa 50-50 e ola hou ai i ka lander a me ka rover. Inā ola nā mea uila i nā wela anuanu loa ma ka ʻili o ka mahina, aia ka manaʻolana e loaʻa nā hōʻailona. Eia naʻe, ua ʻōlelo ʻo Desai inā ʻaʻole hiki ke hoʻāla hou ʻia, ua hoʻokō ka misionari i kāna mau pahuhopu.

Ua wehewehe ka luna hoʻomalu o ISRO ʻo Madhavan Nair i ka hiamoe nui o ka lander a me ka rover no ka aneane ʻelua pule, e hoʻomanawanui ana i nā mahana ma lalo o -150 degere Celsius. Ua hōʻike ʻo ia i ka manaʻo maikaʻi e hoʻomaʻamaʻa ka wela o ka lā i nā mea kani a hoʻopiha hou i nā pā. Inā hoʻokō ʻia kēia mau kūlana, aia ka manawa kūpono e hoʻohana hou ai ka ʻōnaehana.

ʻO kekahi o nā misionari koʻikoʻi no Chandrayaan-3, inā ala ka lander a me ka rover, ʻo ia ke hōʻoia i ka hele ʻana o ka wai ma luna o ka lunar. ʻO Tapan Mishra, he kanaka ʻepekema ISRO ma mua, ua hoʻoikaika ʻo ia i ke koʻikoʻi o ka ʻike ʻana i ka hydrogen, no ka mea e hōʻoiaʻiʻo ʻia ke ola o ka wai. Ua hōʻike ʻia ke ʻano o ka wai ma o ka ʻike mamao, akā ʻo ka hōʻoia kino e hāʻawi i nā hōʻike ikaika.

I kēia manawa, ke hoʻomau nei ka kānalua e pili ana i ke ola hou ʻana o Vikram a me Pragyan. Eia naʻe, ke kūpaʻa nei ʻo ISRO i kāna mau hana e hoʻokumu i ka pilina a e ʻimi hou i ka ʻili o ka mahina.

Sources:

– ISRO

– ANI nūhou