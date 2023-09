ʻO ka Misiona Chandrayaan-3 e nalowale ana i ke kokoke ʻana o ka pō

Ke hoʻokokoke mai nei ka pō mahina, ua pau nā manaʻolana e ola hou i ka misionari Chandrayaan-3 o India. ʻO ka mokulele, ʻo ia hoʻi ka Vikram lander a me Pragyan rover, aia i ke ʻano hiamoe mai Kepakemapa 2. ʻOiai nā hoʻāʻo e hoʻohui hou me ka lander a me ka rover duo, ʻaʻohe holomua mai ka hoʻi ʻana o ka lā i Shiv Shakri Point. Eia naʻe, me ka hoʻomaka ʻana o ka pō mahina ma ka lā 30 o Kepakemapa, ke emi nei ka manawa o ka hoʻokumu hou ʻana i ke kamaʻilio.

Noho ka pō mahina ma kahi o 14 mau lā honua a lawe mai i ke anuanu a me ka pōʻeleʻele loa i ka ʻili o ka mahina. Hiki ke hāʻule nā ​​mahana a hiki i ka liʻiliʻi o 180 degere Celsius, ʻaʻole hiki i kekahi ʻenehana ke hana. He pilikia koʻikoʻi kēia no ka Vikram lander a me Pragyan rover, ʻoiai lākou e hilinaʻi nei i ka lā e hana ai. Ua hōʻike mua ka Indian Space Research Organization (ISRO) i ka manaʻolana e ola ka mokulele i nā kūlana paʻakikī o ka pō mahina. ʻO ka mea pōʻino, ke kokoke mai nei ka pō, ke emi nei kēia mau manaʻolana.

ʻO Chandrayaan-3, ka huakaʻi mākaʻikaʻi lunar o India, ua pae mālie ma ka mahina i ka lā 23 ʻAukake. Eia naʻe, ʻaʻole i hoʻolālā ʻia ka Vikram lander a me ka Pragyan rover e hoʻi i ka Honua. ʻOiai ua hoʻolālā mua ʻia ka misionari no 14 mau lā honua wale nō, ua manaʻolana ʻo ISRO no ke ola hou ʻana.

ʻOiai nā manaʻolana e nalowale ana, ua hāʻawi mua ka misionari Chandrayaan-3 i ka ʻikepili koʻikoʻi e pili ana i ka ʻili o ka lunar. Ua ʻike ʻia ka uku o ka APXS ma luna o ka rover i ka hiki ʻana o nā mea liʻiliʻi, ʻoiai ua hōʻoia ka LIBS i ka hele ʻana o Sulphur. He mea kānalua kēia mau ʻike i ko mākou ʻike ʻana i ka Moon a me kāna haku.

