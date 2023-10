Nā Hōʻike Hōʻike Hou Nā Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai

ʻO nā noiʻi hou i mālama ʻia e ke kumu anthropology ʻo Sarah Lacy mai ke Kulanui o Delaware e hoʻohālikelike i ka manaʻo lōʻihi he poʻe hahai holoholona nā kāne a he poʻe ʻohi nā wahine i ka wā prehistoric. Ua nānā ʻo Lacy a me kāna hoa hana ʻo Cara Ocobock mai ke Kulanui o Notre Dame i nā hōʻike archaeological a me nā palapala mai ka wā Paleolithic a loaʻa iā ia ke kākoʻo liʻiliʻi no ka manaʻo ua hāʻawi ʻia nā kuleana i kēlā me kēia kāne. Ua ʻike pū lākou he hiki i nā wāhine ke hahai holoholona a aia kekahi mau hiʻohiʻona o ke kaulike no nā kāne ʻelua i nā mea hana kahiko, nā meaʻai, nā kiʻi, nā kanu ʻana, a me nā anatomy.

Kūʻē pololei ka noiʻi a Lacy lāua ʻo Ocobock i ke kumumanaʻo o "Man the Hunter," i hoʻolaha mua ʻia i ka makahiki 1968 e nā anthropologists Richard B. Lee lāua ʻo Irven DeVore. Hōʻike ka manaʻo he koʻikoʻi ko ka hahai holoholona ʻana i ka ulu ʻana o ke kanaka a he kāne nā mea hahai holoholona. Manaʻo ʻo Lacy i ka ʻae ākea o kēia kumumanaʻo i ke ʻano kāne kāne a ke lana nei ka manaʻo e lilo kāna mau ʻike i ke ala paʻa no ka noiʻi e hiki mai ana.

Ua ʻimi pū ka hui noiʻi i nā ʻokoʻa anatomical a me physiological ma waena o nā kāne a me nā wahine e hoʻoholo ai inā ua pale kēia mau mea i ka wahine mai ka hahai holoholona. Ua ʻike lākou ʻoiai ua loaʻa i nā kāne ka pōmaikaʻi i nā hana e koi ana i ka wikiwiki a me ka mana, ua loaʻa i nā wahine ka pōmaikaʻi i nā hana e pono ai ka hoʻomanawanui. He mea nui nā hana ʻelua i ka hahai holoholona i ka wā kahiko. Ua hōʻike pū ka hui i ke kuleana o ka estrogen, i ʻoi aku ka nui o nā wahine, i ka hāʻawi ʻana i kēia pono.

Hoʻopiʻi kēia noiʻi hou i nā manaʻoʻiʻo lōʻihi e pili ana i nā kuleana kāne i nā hui prehistoric a hoʻoikaika i ka pono no ka ʻimi hou ʻana i ke ola o nā kānaka mua, ʻoi aku ka wahine. Manaʻo ʻo Lacy ʻo ka manaʻo o ka maʻalahi a me ka hana like ʻana i nā kaiāulu liʻiliʻi ʻo ia ka manaʻo paʻa i ka wā e aʻo ai i nā hui prehistoric.

