Hoʻoemi ʻia ka ʻimi ʻana o nā mea lapaʻau no nā Monopoles Magnetic me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili Hadron Collider Nui

Ua manaʻo lōʻihi ka poʻe physicists i ke ola ʻana o nā monopoles magnetic - nā ʻāpana i loaʻa ka pole ʻākau a hema paha me ka ʻole o ko lākou hoa like. ʻOiai ʻaʻole i ʻike ʻia kēia mau monopoles paʻakikī, ua ʻae nā ʻikepili hou mai ka Large Hadron Collider (LHC) i nā mea noiʻi e hōʻemi i ka nui o ka ikehu kahi e noho ai nā monopoles magnetic.

ʻO ka manaʻo o nā monopoles magnetic i hoʻokumu mua ʻia e ka physicist Paul Dirac. Ua manaʻo ʻo ia e kūlike ka noho ʻana o nā monopoles me ka quantum mechanics a hiki ke wehewehe i kekahi mau hiʻohiʻona i wehewehe ʻole ʻia. Wahi a ke kumumanaʻo o Dirac, ʻo ka liʻiliʻi liʻiliʻi loa e hiki ke hoʻopaʻa ʻia no ka monopole hoʻokahi he 68.5 mau manawa o ka hoʻopiʻi ʻana ma kahi electron, me nā monopoles ʻoi aku ka nui o ia.

I nā makahiki 1970, ua ikaika ka ʻimi ʻana i nā monopoles ma muli o ka lilo ʻana i hōʻike koʻikoʻi no nā kumumanaʻo e manaʻo ana e hoʻohui i ka relativity maʻamau a me nā mechanics quantum. ʻOiai ua puka mai nā moʻolelo o ka loaʻa ʻana o nā monopoles magnetic, ua hoʻihoʻi pinepine ʻia lākou a i ʻole nā ​​hihia o ka hōʻike hewa ʻana.

ʻO ka hui pū ʻana o ATLAS ma CERN, me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mai ka LHC, ua ʻike i ʻelua mau hana e hiki ai i ka hui ʻana o ka ikehu kiʻekiʻe ma waena o nā protons ke hana i nā monopoles magnetic me nā nui a hiki i 4 TeV. ʻO nā hana ʻelua e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻana o nā photons virtual e nā protons. Ma kekahi hiʻohiʻona, hana ka photon virtual i kahi monopole magnetic nona iho, a ma kekahi, ʻelua kiʻi paʻi e hana i kahi monopole. ʻO kēlā me kēia o kēia mau hiʻohiʻona e hoʻihoʻi i ka haki ʻana o ka uila-magnetic dual symmetry i nā hoʻohālikelike a Maxwell.

Ke ʻimi nei ʻo ATLAS i nā hōʻike o nā monopoles magnetic ma o ka ʻimi ʻana i nā waihona kālā ma kā lākou ʻike. Ma muli o ka lawe ʻana o kahi monopole i ka uku ʻoi aku ka nui ma mua o ka electron, pono e kū i waho kāna mau waihona mai nā mea ʻē aʻe subatomics.

ʻOiai ʻaʻole i loaʻa i ka ATLAS nā hōʻike pololei o nā monopoles magnetic, ua ʻae kā lākou hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili LHC mai 2015-2018 iā lākou e hōʻemi i ka nui a me ka nui o ka hana ʻana no nā monopoles liʻiliʻi ma kahi helu ʻekolu.

ʻOiai e like paha ia me kahi ʻimi pau ʻole, manaʻoʻiʻo ke kaiāulu physics i ka mea nui o ka ʻimi ʻana i nā monopoles magnetic. ʻAʻole wale kā lākou ʻike e hōʻoia i nā kumumanaʻo e wānana ana i ko lākou ola ʻana, akā hiki i ka lehulehu o kēia mau monopoles ke hoʻokaʻawale i waena o nā manaʻo hoʻokūkū.

Ua waiho ʻia ka pepa noiʻi e kūkākūkā ana i kēia mau ʻike i ka Journal of High Energy Physics a loaʻa ma ke ʻano he preprint ma ArXiv.org.

Sources:

– Phys.org

- CERN (hui hui ATLAS)

– Nūpepa no ka High Energy Physics (preprint)