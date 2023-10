ʻO ka hoʻokolohua NA64 e wehe i ka holomua ma ka ʻimi no ka mea ʻeleʻele

Ke hana nui nei ka hoʻokolohua NA64 ma CERN i ka ʻimi ʻana i nā mea ʻeleʻele, ʻoi loa i loko o nā hiʻohiʻona ʻeleʻele wela e pili ana i nā ʻāpana sub-GeV. I loko o kahi paʻi hou ma APS Physical Review Letters, ua hōʻike ka hoʻokolohua i kahi mea i ʻike ʻia: ka ʻike ʻana o kahi pilina i hoʻopili ʻia e ka photon pōʻeleʻele A0.

ʻO ka mea pōʻeleʻele, kahi mea ʻike ʻole ʻia e lilo i ʻāpana nui o ka nui o ke ao holoʻokoʻa, he puʻupuʻu pohihihi i ke kula ʻepekema. ʻO nā kumu hoʻohālike ʻeleʻele wela, ʻoi aku ka nui o nā mea e hōʻike ana i nā ʻāpana sub-GeV, ua puka mai ma ke ʻano he mau moho koi i ka ʻimi e wehe i kēia enigma.

Wahi a kēia mau hiʻohiʻona, ʻo ka mea ʻeleʻele a me ka mea maʻamau i hoʻokahi manawa i loko o ka equilibrium wela, i hoʻokaʻawale ʻia i nā helu like. Eia nō naʻe, i ka hoʻonui ʻana a me ka maʻalili o ke ao holoʻokoʻa, ua hoʻopau ʻia kēia equilibrium, e waiho ana i ke koena o ka nui o nā mea ʻeleʻele. No ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i kēia kūlana, pono ke ʻano hou o ka launa pū ʻana e hoʻopili ai i nā mea ʻeleʻele a me nā ʻāpana kumu hoʻohālike maʻamau.

Aia ma ke kumu o kēia pilina ka photon ʻeleʻele A0, ʻo ia ka mea hoʻoponopono ma waena o ka mea ʻeleʻele χ a me ka mea maʻamau. Aia ka pilina ma luna o ka hua'ōlelo hui kinetic (ϵ/2)F0μνFμν, kahi e hōʻike ai ʻo Fμν a me F0μν i nā tensors koʻikoʻi o nā kiʻi photon a me nā kiʻi ʻeleʻele, a ʻo ϵ ke hōʻike nei i ka ikaika hui ʻana.

ʻO ka photon ʻeleʻele A0, pili me ka pūʻulu anana UD(1) i haki ʻole ʻia, he ikaika hoʻohui ʻeleʻele eD. Hōʻike ʻia kēia hui ʻana e like me Lint = -eDA0μJμD, me JD e hōʻike ana i ka mea ʻeleʻele i kēia manawa. Hoʻohui ʻia, hoʻokumu ka huaʻōlelo hui i kahi pilina Lint = ϵeA0μJμem ma waena o A0 a me ka Jμem electromagnetic o kēia manawa, kahi e hōʻike ai i ka hoʻohui electromagnetic.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau pilina paʻakikī no ka mea ʻo lākou ke kumu no ka wehe ʻana i nā mea huna o ka mea pōʻeleʻele a me kāna pilina me ke kumu hoʻohālike maʻamau o ka physics particle.

No ka hoʻokele ʻana i nā hiʻohiʻona o ka thermal scalar a me ka fermionic dark matter models, pono nā mea noiʻi e aʻo meticulous i ke ākea. ʻO kēia ka ʻimi ʻana i ke ola ʻana o nā ʻāpana sub-GeV χ, hiki ke lawe i nā ʻano like ʻole: scalar, Majorana, a i ʻole pseudo-Dirac particles, i hui pū ʻia me ka photon ʻeleʻele A0.

ʻO ka hoʻoholo ʻana i nā koina hoʻohālikelike e wehewehe i ka pauku hoʻopau ʻana, ka nui o ka mea ʻeleʻele relic, a me ka ikaika hoʻohui ʻeleʻele αD he mea nui i kēia ʻimi. Hāʻawi kēia mau ʻāpana i nā ʻike i ka pilina ma waena o ka hui ʻana o ka photon ʻeleʻele ϵ a me ka hui ʻana o αD, e hoʻomālamalama ana i ke ʻano o ka mea ʻeleʻele.

ʻO ka hoʻokolohua NA64 ma CERN aia ma ka mua o ka ʻimi ʻana i nā mea ʻeleʻele sub-GeV. Ma o ka hoʻokuʻi ʻana ma waena o 100 GeV electrons a me kahi pahuhopu ikaika, manaʻo kēia hoʻokolohua e wehe i nā mea huna o ka mea ʻeleʻele sub-GeV. ʻO ka hoʻonohonoho hoʻokolohua e pili ana i nā helu scintillator, kahi spectrometer magnetic, calorimeters, a me nā mea ʻike like ʻole i hoʻolālā ʻia e ʻike a ʻike i nā ʻāpana.

ʻO ka spectrometer magnetic kahi mea koʻikoʻi e hiki ai ke kūkulu hou i ka manawa o ka electron e hiki mai ana me ka 1% pololei. Hoʻohui pū ʻia me nā mea ʻike e like me Micromegas a me nā keʻena straw-tube, hāʻawi ka hoʻokolohua i ka ʻike piha o ka pilina pili.

Eia nō naʻe, ʻo ka ʻimi ʻana i nā mea pōʻeleʻele sub-GeV e hele mai me nā pilikia, ʻoi aku ka pili ʻana i nā hōʻailona hope e hiki ke hūnā i nā ʻike i makemake ʻia. Aia kēia mau kumu kumu i nā poho dimuon, μ i kuhi hewa ʻole, π, K decays, pakele i nā mea kū ʻole, a me ka punchthrough o nā hadron kū ʻole. Hoʻohana ka poʻe noiʻi i nā ʻenehana hou e hoʻēmi i kēia mau hōʻailona hope, me ka hoʻohana ʻana i nā koho koho i kākoʻo ʻia e nā simulation a me ka ʻikepili ʻikepili e ʻike a hōʻole i nā hōʻailona makemake ʻole.

He kuleana koʻikoʻi ka ʻikepili helu i ka ʻimi no ka hoʻomaopopo ʻana i ka mea ʻeleʻele. Ma o nā ʻenehana holomua, ua hoʻoholo ka poʻe noiʻi i nā palena kiʻekiʻe o ka ikaika hui ʻana ϵ, e lawe mai ana i nā ʻike waiwai. Ua hoʻokumu nā hopena o ka hoʻokolohua NA64 he 90% ka palena hoʻokaʻawale ʻana o ka hilinaʻi no ϵ, e hōʻike ana i ka pilina paʻakikī ma waena o ϵ a me ka nui A0. Hiki i kēia mau hopena ke hoʻololi hou i ko mākou ʻike no ka mea ʻeleʻele, e wehe ana i nā ala hou no ka ʻimi a me ka noiʻi.

ʻO ka hopena o nā ʻike o ka hoʻokolohua NA64 ʻoi aku ma mua o ka hale hana, e hāʻawi ana i nā kaohi i nā hiʻohiʻona wela wela. Hāʻawi nā mokulele ʻāpana no nā mea ʻeleʻele haʻahaʻa haʻahaʻa (y; mχ) a me (αD; mχ) i nā ʻike i nā pilikia e kū nei kekahi mau hiʻohiʻona ʻeleʻele a hoʻoikaika i ka ʻimi hou aku.

Me kēlā me kēia holomua, hoʻokokoke mākou i ka wehe ʻana i ka enigma o ka mea ʻeleʻele a loaʻa ka ʻike hohonu o ke ao holoʻokoʻa.

– Andreev, Yu.M. et al. (2023) 'E ʻimi i ka mea ʻeleʻele Māmā me NA64 ma CERN', Nā Palapala Nānā Kino, 131(16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.