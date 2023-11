Nā ʻike hou i ka ʻimi ʻana i nā mea ʻeleʻele: e ʻimi ana i nā kiʻi ʻeleʻele ma ka Hadron Collider Nui.

ʻO ka ʻimi ʻana i nā ʻāpana ʻeleʻele he kahua hoʻonaʻauao hoihoi, me nā ʻepekema e ʻimi nei i nā ala like ʻole e wehe i nā mea huna o ka mea paʻakikī. ʻElua kumu nui i puka mai i kēia ʻimi, hāʻawi kēlā me kēia i nā ʻike kūʻokoʻa i ke ʻano o ka mea ʻeleʻele. ʻO ke ʻano mua e pili ana i ka nānā ʻana i nā ʻāpana palaho maoli i ko lākou hele ʻana. ʻO nā mea nānā Neutrino e like me IceCube he mea kōkua i kēia ala, akā ʻaʻole i ʻike ʻia nā ʻike koʻikoʻi i kēia manawa. ʻO ka ʻaoʻao ʻelua e pili ana i ka hui ʻana i nā ʻāpana i loko o kahi mea hoʻokele waiwai, e like me ka Large Hadron Collider (LHC) kaulana ma CERN.

Ke ʻimi nei ka ʻoihana hou a CERN e hoʻomālamalama i ke ola ʻana o nā mea ʻeleʻele ma o ka noiʻi ʻana i ke aupuni hoihoi o nā kiʻi ʻeleʻele. ʻO kēia mau ʻāpana hypothetical kekahi ʻāpana o nā kumumanaʻo ākea e hoʻonui ana i ke kumu hoʻohālike maʻamau o ka physics particle. Manaʻo ka manaʻo inā pili ka mea pōʻeleʻele iā ia iho, pono e loaʻa iā ia nā pahu lawe ikaika e like me nā photon i ka mana electromagnetic a me nā gluons i ka ikaika ikaika. ʻO kēia mau mea lawe ikaika i manaʻo ʻia no ka mea ʻeleʻele i ʻike ʻia he photons ʻeleʻele.

Ma ke kumu hoʻohālike kuʻuna o ka physics particle, pili nā kiʻi kiʻi me ka ikaika electromagnetic a pāʻani i kahi kuleana nui i nā kaʻina hana e like me ka palaho radioactive. Pēlā nō, manaʻo ʻia nā kiʻi ʻeleʻele e hoʻohuli i ka pala o nā mea kikoʻī, e like me nā muons, a me ka hopena i ko lākou manawa magnetic. Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i ka hopena o nā kiʻi ʻeleʻele i ka manawa magnetic o nā muons.

ʻO ke kolu o ka holo ʻana o ka hoʻokolohua Compact Muon Solenoid (CMS) ma LHC e hōʻike ana i ka hana hou loa i ka ʻimi ʻana i nā hōʻike o nā kiʻi ʻeleʻele. Hoʻopili ka haʻawina i ka ʻike ʻana i kahi mea i kapa ʻia ʻo "muons i hoʻoneʻe ʻia," kahi i ʻike ʻia ai nā muon e puka mai ana mai kahi ākea ākea o ka hui ʻana o ka mea ikaika nui ma mua o ka wahi hoʻokūkū pololei. Hiki ke ʻike ʻia kēia ʻano ʻano like ʻole i nā kiʻi ʻeleʻele hiki ʻole ke ʻike ʻia i hana ʻia i ka wā o ka hoʻokuʻi mua ʻana, a laila e pohō ana i loko o nā muon hiki ke ʻike ʻia.

Eia naʻe, ʻaʻole i ʻike ʻia nā ʻike mua o kēia holo ʻana i nā manawa o nā muon i hoʻoneʻe ʻia, e hōʻike ana i ka nele o nā kiʻi ʻeleʻele a hiki i kēia manawa. ʻOiai e loaʻa nā hopena ʻē aʻe i ka nānā ʻana, e kau ana kēia mau hopena i nā palena ʻē aʻe i ke ola ʻana o nā kiʻi ʻeleʻele. ʻO kēia hiʻohiʻona o ka hōʻike kūʻokoʻa no ka mea pōʻeleʻele e hoʻomau nei i ka wā e paʻa mau ana nā hōʻike pololei he kumuhana mau i ke kula.

Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema i kā lākou ʻimi luhi ʻole e hoʻoponopono i nā mea pohihihi o ka mea pōʻeleʻele, hāʻawi nā haʻawina e like me kēia ma ka LHC i ka manaʻolana no ka wehe ʻana i nā hōʻailona hou. ʻOiai paʻakikī paha ka ʻike pololei no ka mea ʻeleʻele i kēia manawa, ʻo ka ʻimi ʻana i nā kiʻi kiʻi ʻeleʻele a me nā ala ʻē aʻe he mea koʻikoʻi i ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike no kēia ʻano honua enigmatic.

NPP

He aha nā kiʻi ʻeleʻele?

ʻO nā kiʻi ʻeleʻele nā ​​ʻāpana hypothetical e lawelawe ana ma ke ʻano he mea lawe ikaika no ka launa pū ʻana i loko o ka mea ʻeleʻele. Hoʻohālikelike i nā kiʻi kiʻi i loko o ka mana electromagnetic a me nā gluons i ka ikaika ikaika, ua hoʻonohonoho ʻia nā kiʻi ʻeleʻele e hoʻomaʻamaʻa i ka pilina o nā mea ʻeleʻele me kekahi.

He aha ke kumu o ka holo hope loa o Large Hadron Collider?

ʻO ke kolu o ka holo ʻana o ka Compact Muon Solenoid (CMS) hoʻokolohua ma ka Large Hadron Collider ka manaʻo e noiʻi i ke ola ʻana o nā kiʻi ʻeleʻele ma ka ʻimi ʻana i nā muon i hoʻoneʻe ʻia. ʻO nā muon i hoʻoneʻe ʻia he mau muon i hoʻokumu ʻia ma kahi kokoke i ka hui ʻana o nā ʻāpana ikaika nui akā ʻaʻole pololei mai ka hui ʻana iho. Hiki ke hōʻike ʻia kēia ʻano i ke ʻano o nā kiʻi ʻeleʻele hiki ʻole ke ʻike ʻia i hana ʻia i ka wā o ka hui ʻana.

He aha nā ʻike mua o ka holo hope loa?

ʻAʻole ʻike ʻia ka ʻikepili mua mai ka holo ʻana o ka hoʻokolohua CMS i kēia manawa o nā muon i hoʻoneʻe ʻia a i ʻole nā ​​​​photons ʻeleʻele. Eia nō naʻe, hiki i ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana i nā hopena like ʻole a hiki ke hāʻawi i nā ʻike hou i ke ʻano o ka mea ʻeleʻele.