ʻO ka hoʻonohonoho kīʻaha kīʻaha aniani: pehea ia e pili ai i ka maʻiʻo Catechin o ke kī

Ua ʻai ʻia ke kī no kona mau lāʻau lapaʻau a me kona ʻono ʻokoʻa mai ka wā kahiko. Loaʻa kona kaulana mai ka loaʻa ʻana o nā flavonoids a me polyphenols, ka mea e hāʻawi i kāna mau waiwai antioxidant a me nā pono olakino. ʻO ka hana ʻana i ke kī, ʻo ia ka unuhi ʻana i kēia mau pūhui mai nā lau kī, kahi kaʻina i hiki ke hoʻololi ʻia e nā kumu like ʻole, e like me ka mahana o ka wai, ka manawa hana, a me nā mea i hoʻohana ʻia i nā ipu hoʻomākaukau kī.

ʻO kahi noiʻi hou e ka poʻe noiʻi mai Nagoya Institute of Technology (NITech) ma Iapana ua hoʻomālamalama i ka hana o ka glazing ma nā papa kī ceramic i ka mālama ʻana i nā flavonoids catechin. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka Scientific Reports, ua nānā i ka hopena o nā glazes pāʻoihana ʻehā i hoʻohana mau ʻia i nā kī kī Kepani-Oribe, Namako, Irabo, a me Toumei-ma ka ʻike o nā catechins, ka flavonoids nui loa i ke kī ʻōmaʻomaʻo.

ʻO ka uhi ʻana o ka glaze ma nā papa kī ceramic ka mea nui i nā mineral feldspar, e like me ke silicon, aluminika, sodium, a me ka calcium oxides, akā loaʻa pū kekahi i nā ʻano metala oxide ʻokoʻa e hāʻawi iā lākou i nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa. ʻO ka Oribe glaze, no ka laʻana, loaʻa nā ʻokikene keleawe (Cu), e loaʻa ana i kahi waihoʻoluʻu ʻōmaʻomaʻo, ʻoiai ʻo Namako glaze i loaʻa nā kobalt (Co) oxides no kahi hiʻohiʻona uliuli ʻeleʻele.

Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻo ka glazes ma nā papa kī e hoʻemi nui i ka nui o nā catechins i ke kī ma o ka hoʻoneʻe ʻana iā lākou, hoʻololi i ka ʻono, ka ʻala, a me nā pono olakino o ke kī. ʻO ka nui o kēia hoʻololi kala a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka ʻike catechin e like me ke ʻano o ka glaze i hoʻohana ʻia. ʻO ke kaʻina hana hoʻokahe ʻana o nā catechins e hana i nā thearubigin brownish a me ka theaflavin ʻulaʻula-ʻalani a me kāna mau puaʻa oxide.

Ua wehewehe ka poʻe noiʻi i ka hana ʻana o nā ʻano metala oxide i loko o ka pauka glaze ma ke ʻano he catalysts, e hoʻoikaika ana i ka hoʻohemo ʻana o nā molekala catechin. Hiki i kēia kaʻina hana hoʻoheheʻe ke hoʻololi i ke kī ʻōmaʻomaʻo i hoʻomoʻa ʻia me kekahi mau kī kī ceramika i kī ʻeleʻele, kahi waiwai i nā thearubigins a me theaflavins.

Hoʻomaopopo kēia haʻawina ʻo ke koho ʻana i nā mea glaze i hoʻohana ʻia i nā ʻāpana kī seramika hiki ke hoʻopilikia nui i ka ʻike o nā pūhui pono, e like me nā catechins, i ke kī. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o ka glazes i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana o nā catechins e hāʻawi i ka ʻike waiwai no ka hoʻomohala ʻana i nā mea hana a loaʻa nā hopena no ka inu kī maʻamau a me ke olakino kanaka lōʻihi.

Puna: Nagoya Institute of Technology