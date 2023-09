ʻO ka Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50: He Telescope Lā Hiki a maʻalahi

ʻO ka Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 kahi telescope lā i hoʻolālā ʻia no ka hoʻohana maʻamau a i kekahi manawa. Hāʻawi ia i ka hoʻonui ʻana i ka 18x, kūpono ia no ka nānā ʻana i nā lā. Hele mai ka telescope me kahi kānana lā mau, e hōʻoia ana i ka palekana o nā mea nānā a hoʻopau i ka pono o nā mea hou aku. Hoʻolālā ʻia ia no ka huakaʻi, me kahi tripod māmā a me kahi ʻeke liʻiliʻi i hoʻokomo ʻia i loko o ka pahu.

Hōʻike ka telescope i kahi puka 2-inch/50 mm, he 4-inch/360 mm focal lōʻihi, a me ka ratio kiko o f/7.2. ʻO ka kānana lā aniani hiki ʻole ke hoʻoneʻe ʻia e hoʻokō i ke kūlana palekana ISO 12312-2, kaohi ʻana i ka infrared, ultraviolet, a me 99.99% o ka lā ʻike ʻia. Hāʻawi ia i nā kiʻi ʻōniʻoniʻo, ʻulaʻula-keʻokeʻo o ka disk solar me ka liʻiliʻi o nā kala kala.

Aia ka Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 i kahi maka maka 20mm Kellner no ka hoʻonui 18x a me kahi diagonal hōkū no nā kihi nānā ʻoluʻolu. Hoʻohana ʻo ia i kahi mauna alt-azimuth manual maʻamau me kahi hoʻopili paʻa panning, akā ʻaʻole paʻa loa ka tripod i nā kūlana makani. Manaʻo ʻia e hoʻohana i kahi tripod paʻa no ka ʻike paʻa.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 he mea maʻalahi a maʻalahi hoʻi ke kelepona lā no ka poʻe eclipse-chasers a me ka poʻe makemake i ka nānā ʻana i nā sunspots. ʻO kāna hoʻolālā holoʻokoʻa a me ka maʻalahi o ka hoʻonohonoho ʻana he koho kūpono ia no nā poʻe hoʻomaka a me nā keiki.

Nā Puna: Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 loiloi

Kiʻi kiʻi: Jamie Carter