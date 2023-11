Ka Wela Kamahaʻo a me ka Hui Kemika o 'Teenage' Galaxies

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e kahi hui o nā astrophysicists mai Northwestern University, me ka hoʻohana ʻana i ka James Webb Space Telescope (JWST) o NASA, ua hōʻike i nā ʻike hoihoi i ka honua o nā galaxies i ko lākou mau makahiki ʻōpio. ʻO kēia mau ʻike, i paʻi ʻia ma The Astrophysical Journal Letters, e hoʻomālamalama i ka haku mele ʻana o nā galaxies i ko lākou pae hoʻokumu ʻana, e hāʻawi ana i kahi ʻike hohonu o ka ulu ʻana o ke ao holoʻokoʻa.

Ua nānā ka poʻe noiʻi i nā galaxies i puka mai ʻelua a ʻekolu piliona makahiki ma hope o ka hānau ʻana o ke ao holoʻokoʻa, i ko lākou wā ʻōpio. Hōʻike ʻia kēia ʻano kikoʻī e nā wela kiʻekiʻe a me ka hiki ʻole mai o nā mea kaumaha, me ka nickel—he mea paʻakikī ke ʻike. Ma ka wehe ʻana i ka hiki ʻana o ka nickel a me nā mea ʻē aʻe, hāʻawi ka haʻawina i ka ʻike waiwai e pili ana i ke kaʻina hana evolutionary galactic.

Alakaʻi ʻia e Allison Strom, he kumu aʻoaʻo kōkua no ka physics a me ka astronomy ma Northwestern University, ʻo ka noiʻi holoʻokoʻa e manaʻo e ʻike i ka hoʻololi a me ka ulu ʻana i ʻike ʻia e nā galaxies ma ka mōʻaukala 14 biliona makahiki o ke ao holoʻokoʻa.

Kapa ʻia ma hope o ka mea kilo hōkū kaulana ʻo Cecilia Payne-Gaposchkin, ʻo ka CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Ke hoʻohana nei ka Survey i ka JWST no ke kālailai ʻana i ke kukui kikoʻī i hoʻopuka ʻia e nā aniani mamao. ʻO kēia kālele "DNA kemika" hiki i nā ʻepekema ke loaʻa ka ʻike i nā pae hoʻomohala o nā galaxies a hana i nā wānana e pili ana i kā lākou ulu ʻana i ka wā e hiki mai ana. He koʻikoʻi ko ka noiʻi ʻana i ke kūkulu ʻana i ka ʻike holoʻokoʻa o ke ʻano o ka galaxy i ka wā.

No ka hana ʻana i ke aʻo ʻana, nānā ka hui i 33 mau aniani mamao ma kahi o 30 mau hola. Ma ka hui ʻana i nā ʻikepili mai 23 o kēia mau galaxies, ua hana lākou i kahi kiʻi i hoʻohui ʻia i hoʻonui i ko lākou ʻike no kēia mau kino lani. Ua hōʻike ka spectra composite i ka loaʻa ʻana o kekahi mau mea, e like me ka hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, silicon, sulfur, argon, a me ka nickel.

ʻO kekahi o nā mea nui o ka noiʻi ʻana ʻo ia ka hōʻike ʻana o kēia mau galaxia ʻōpio i nā wela kiʻekiʻe loa, ʻoi aku ma mua o 13,350 degere Celsius (24,062 degere Fahrenheit). ʻOi aku kēia mau wela ma mua o ka mea maʻamau i ʻike ʻia ma nā galaxies, e hōʻike ana i ke ʻano kemika a me ke kino o nā galaxies i ko lākou wā ʻōpio.

Kākoʻo ʻia e NASA, ka Pittsburgh Foundation, a me ka Research Corporation for Scientific Advancement, ua loaʻa ka ʻikepili o ka noiʻi mai ka Mikulski Archive for Space Telescopes ma ka Space Telescope Science Institute a me ka WM Keck Observatory. Hōʻike kēia hui ʻana i ka hoʻoikaika hui ʻana i ka noiʻi astronomical a me ke ʻano synergistic e hoʻomaopopo i ke ao holoʻokoʻa.

Ke hoʻomau nei ka nānā ʻana o ka ʻikepili mai ka JWST, manaʻo mākou i nā hōʻike hou aʻe a me ka ʻike paʻakikī o ka hoʻomohala galactic a me nā kaʻina kumu e hoʻohālikelike ai i ko mākou ao. Hōʻoia hou kēia haʻawina i nā mana kupaianaha o nā telescopes hou a hoʻoikaika i ka ʻimi mau ʻana i ka ʻike a me ka noiʻi ʻepekema ma ke kahua o ka astrophysics. Hōʻike ia i ke koʻikoʻi o ka hui pū ʻana i nā palena o ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa.

He aha ka CECILIA Survey?

ʻO ka CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey he papahana noiʻi i kapa ʻia ma muli o ka mea kilo hōkū ʻo Cecilia Payne-Gaposchkin. Nānā ʻo ia i ke kukui kikoʻī i hoʻokuʻu ʻia e nā galaxies mamao a kōkua i nā ʻepekema e hoʻomaopopo i kā lākou haku mele, nā pae hoʻomohala, a me ka hoʻomohala e hiki mai ana.

He aha ka mea i hōʻike ʻia e ka haʻawina e pili ana i nā galaxies 'ʻōpio'?

Ua ʻike ʻia ka haʻawina e hōʻike ana nā galaxies i ko lākou mau makahiki ʻōpio i nā wela kiʻekiʻe i manaʻo ʻole ʻia a me kahi ʻano maʻamau o nā mea kaumaha, me ka nickel. Hāʻawi kēia mau ʻike i nā ʻike koʻikoʻi i ke kaʻina hana o ka evolution galactic i kēia wā koʻikoʻi.

Pehea i hana ʻia ai ka haʻawina?

Ua ʻike nā mea noiʻi i ka huina o 33 mau galaxies mamao ma kahi o 30 mau hola. Ma ka hoʻohui ʻana i nā ʻikepili mai 23 o kēia mau galaxies, ua hana lākou i kahi kiʻi hoʻohui i hāʻawi i ka ʻike piha loa o kēia mau kino lani. Ua hōʻike ʻia ka nānā ʻana o ka spectra composite i ke alo o nā ʻano mea like ʻole, e hoʻomālamalama ana i ka haku mele ʻana o nā galaxies ''ōpio.

He aha nā hopena o kēia noiʻi?

Hāʻawi ka haʻawina i ko mākou ʻike no ka hoʻomohala galactic a me ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻomohala holoʻokoʻa o ke ao holoʻokoʻa. Ma ka wehe ʻana i nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa o nā galaxies i ko lākou wā ʻōpio, loaʻa i nā ʻepekema nā ʻike i nā kaʻina hana paʻakikī e hoʻohālike i ko mākou ao. Hōʻike pū ka noiʻi i ke koʻikoʻi o nā hoʻoikaika like ʻana i ka holomua ʻana i ko mākou ʻike no ka honua.