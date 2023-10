ʻO ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā ʻāina hoʻoheheʻe: He Hoʻoikaika Pono

Ua lilo ka hili ʻāina i mea pōʻino mau, i hopena i ka nui o ke ola a me ka waiwai o ka honua holoʻokoʻa. Ua hoʻonuiʻia kēia mau hanana e nā hana a ke kanaka a me ko lākou hopena i ke kaiapuni. ʻOiai he kakaikahi nā hanana kūlohelohe o ka ʻāina, ʻo nā hana kanaka e like me ka hoʻopau ʻana i ka ululāʻau, ka ʻeli ʻana, ka hoʻolei ʻana i nā ʻōpala kūpono ʻole, a me ka hoʻomohala ʻana i nā ʻoihana i hoʻolālā ʻole ʻia ua ʻoi aku ka maʻalahi o ka lepo.

ʻAʻole like me nā pōʻino kūlohelohe e like me ke kahawai a i ʻole nā ​​ōlaʻi, ʻaʻole ia he hanana kūlohelohe. ʻO ke komo ʻana o ke kanaka ma ke ʻano o ka hoʻopōʻino ʻana i ke kaiapuni a me ka hoʻololi ʻana i nā ʻāina i hana nui i ka hoʻonui ʻana i ka hiki ʻana mai o ka ʻāina. I kēia lā, ʻoiai mākou e ʻike nei i ka piʻi ʻana o ka wela a me ka hoʻololi ʻana o ke aniau, ua ʻoi aku ka nui o ka pilikia o ka hili ʻana.

ʻO kekahi o nā kumu nui e hoʻoulu ai i ka hili ʻāina ʻo ia ke ʻano o ka lepo. Ma Nagaland, India, pilikia loa ka lepo/pohaku i ka hili ʻāina. I ke kau maloʻo, paʻakikī kēia ʻano lepo e like me ka pōhaku, he mea paʻakikī ke ʻeli ʻana. Eia naʻe, i ka wā e hoʻopiha ai ka ua nui i ka lepo, lilo ia i palupalu a maʻalahi hoʻi i ka hili ʻāina. ʻO ke kanu ʻana i nā kumulāʻau kūikawā e like me ka ʻoka, nona ka mana kiʻekiʻe o ka hoʻoheheʻe ʻana i ka wai, hiki ke kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā hili ʻāina ma kēia mau wahi pilikia.

Eia kekahi, ʻo nā haʻalulu i hana ʻia e nā kaʻa, nā kaʻaahi, nā mokulele, a me nā mea hoʻokomo wai wai hiki ke hoʻonāwaliwali i ka lepo, hana i nā māwae a me nā lua e hiki ai i ka wai ke komo i loko.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia e ulu nei, he mea koʻikoʻi ia e hana i nā hana koʻikoʻi no ka hoʻēmi ʻana i ka ʻāina. ʻO ke kanu ʻana i nā ʻano lāʻau kūpono ma nā ʻaoʻao o ke alanui ke kōkua i ka hoʻopaʻa ʻana i ka lepo a hoʻopaʻa i ka wai nui. ʻO nā kumu lāʻau ʻoka, no ka laʻana, ua paʻa i ka aʻa a hiki ke pale aku i nā pōʻino kūlohelohe e like me nā ʻino a me nā ʻino. Loaʻa iā lākou ka hiki ke komo i ka wai, e hoʻolilo iā lākou i koho kūpono no ka hoʻēmi ʻana i ka ʻāina.

Ma nā ʻāina kahi e hoʻoweliweli nui ai ka ʻāina, e like me Nagaland, pono e hoʻokomo ʻia nā hana kūkulu alanui i ke kanu like ʻana o kēia mau kumulāʻau. Pono nā kino aupuni a me nā ʻoihana e pili ana i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻoihana e hoʻokō i ka hoʻokō ʻana i ia mau hoʻolālā e hōʻoia i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka ʻāina lōʻihi.

Ma ka hoʻomaopopo ʻana i nā kumu a me nā hopena o ka hili ʻāina, a me ka hoʻokō ʻana i nā hana kūpono e like me ke kanu lāʻau, hiki iā mākou ke hana i ka hōʻemi ʻana i ka hopena pōʻino o kēia mau pōʻino i ke ola kanaka a me nā waiwai.

