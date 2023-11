Nā ʻike hou i ka hoʻoponopono Gene Bacterial

Ua ʻike ʻia ka maʻi bacteria e hoʻoweliweli i ke olakino o ke kanaka, e hōʻeha ai i ka meaʻai a me nā maʻi hoʻoweliweli. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana a me ke ola ʻana o ka bacteria i nā kaiapuni like ʻole he mea koʻikoʻi ia no ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā e hakakā ai i kēia mau pathogens. I loko o kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Nature Communications, ʻo Fatema Zahra Rashid ka mea biochemist i ka hoʻoponopono ʻana i nā genes i loko o ka bacteria Escherichia coli (E. coli) a hāʻawi i nā ʻike waiwai i kāna mau hana ola.

ʻO ka chromosome i hoʻopaʻa ʻia o E. coli ua pelu ʻia me nā piko a me nā puka lou e hoʻopili ai i nā ʻāpana DNA like ʻole. Hoʻoponopono ʻia kēia mau hoʻonohonoho spatial e nā protein, ka mea e hoʻoholo ai i nā genes e hiki ke loaʻa no ka transcription. ʻO ka noiʻi a Rashid e nānā i kahi pūʻulu kikoʻī o nā genes i kapa ʻia ʻo ProVWX operon, i ʻike ʻia no kāna kuleana i ka pale ʻana i nā haʻalulu osmotic. Hiki mai ka ha'alulu osmotic i ka wā e loa'a ai i ka pō'ai bacteria nā ho'ololi koke i ka pa'akai, ho'opau i nā ka'ina kelepona a hiki ke alaka'i i ka make cell inā 'a'ole hiki ke ho'ololi.

He kuleana koʻikoʻi ka protein regulatory H-NS i ka hoʻāla ʻana o ka operon ProVWX. Ua hōʻoia nā ʻike a Rashid i ka wā o ka haʻalulu osmotic, hoʻokuʻu ʻo H-NS i kāna paʻa ʻana i ka DNA, e ʻae ana i ka hoʻonui ʻana i ka transcription a me ka hana ʻana o nā protein e pale ai i ke kelepona. Ke hoʻihoʻi ʻia ke kaulike, hoʻopaʻa hou ʻo H-NS i ka DNA, hoʻopau i ka transcription.

No ke aʻo ʻana i kēia kaʻina hana i ka bacteria ola, ua hōʻike ʻo Rashid iā lākou i nā haʻalulu osmotic a laila "hoʻomaloʻo" i nā cell e hopu i kahi kiʻi o kā lākou hoʻonohonoho DNA. Ma ke ana ʻana i ka kokoke o nā ʻāpana hoʻomaka a me nā ʻāpana o ka operon ProVWX, ua hōʻoia ʻo Rashid i ka hoʻokumu ʻana o nā puka lou i ka wā o ka haʻalulu osmotic, e hōʻike ana i ka hoʻonui ʻana i ka transcription. Hāʻawi kēia mau hopena i nā hōʻike paʻa o ka pilina ma waena o ka hui chromatin a me ka hoʻoponopono gene i loko o ka bacteria.

Wehe kēia haʻawina i nā ala no ka noiʻi hou ʻana i nā mīkini hoʻoponopono gene i loko o ka bacteria, ʻoi aku ka pane ʻana i nā hoʻololi kaiapuni ʻē aʻe e like me ka acidity a i ʻole nā ​​ʻano wela. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau ʻenehana hiki ke alakaʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā hana i manaʻo ʻia e kūʻē i nā pathogen bacteria. ʻOiai lōʻihi paha ke ala e hiki ai i ka hoʻohana pono ʻana, ʻike ʻia kēia haʻawina i kahi mea nui i ka wehe ʻana i ka honua paʻakikī o ka hoʻoponopono gene bacteria.

NPP:

Nīnau: He aha ka ProVWX operon?

A: ʻO ka operon ProVWX he pūʻulu o nā genes i loko o E. coli e pāʻani ana i ka pale ʻana i ka maʻi bacteria mai nā haʻalulu osmotic.

Nīnau: Pehea ka hana ʻana o ka protein regulatory H-NS i ka wā o ka haʻalulu osmotic?

A: I ka wā o ka haʻalulu osmotic, hoʻokuʻu ʻo H-NS i kāna paʻa ʻana i ka DNA, e ʻae ana i ka hoʻonui ʻana i ka unuhi ʻana o nā genes i komo i ka pale kelepona.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o kēia noiʻi?

A: Hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike hou e pili ana i ka hoʻoponopono ʻana i nā genes i loko o ka bacteria a hāʻawi i ke ala no ka noiʻi hou ʻana i nā mīkini hoʻololi bacteria.

Nīnau: Hiki i kēia mau ʻike ke alakaʻi i nā hoʻolālā hou no ka hakakā ʻana i nā pathogen bacteria?

A: ʻOiai ka lōʻihi o nā noi kūpono, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻoponopono gene i loko o ka bacteria ke kumu no ka hiki ke hana i nā pathogen bacteria i ka wā e hiki mai ana.