Phenomenon Hoʻohiwahiwa: Ke ʻimi ʻana i nā mea kupanaha o kahi ʻāpana Lunar Eclipse

Ma ke ao o nā mea kupanaha lani, he hanana hoʻohiwahiwa maoli ka ʻāpana mahina e hāʻawi ana i kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa i ka hulahula honua ma waena o ka Honua, ka mahina, a me ka Lā. ʻOiai e ʻaihue ana ka pōloli mahina holoʻokoʻa i ke kukui, ʻo ka hapa o ka mahina e kaena nei i kona ʻano ponoʻī a hāʻawi iā mākou i ka manawa e ʻike ai i ka hoʻololi ʻana o ka mahina ma lalo o ka pā maalea o ka malu o ka Honua.

I ka wā o ka pohā mahina, ʻike ʻia ka mahina i uhi ʻia e ka ʻāpana hohonu o ka malu o ka Honua, i kapa ʻia ʻo ka umbra. Ma ka lani lani e hiki mai ana, e nānā maikaʻi ʻia kēia ʻike kupaianaha mai nā wahi e hoʻopuni ana iā ʻEulopa, ʻApelika, a me ʻAsia. ʻOiai ʻaʻole nalo ka ʻAmelika i ka hōʻike piha, e loaʻa ana i ka poʻe e noho ana ma kēia mau ʻāina ka manawa e ʻike ai i ka hopena o ka ʻākala i ka piʻi ʻana o ka mahina i ka lani o ka pō. I kēia wā, e neʻe ana ka ʻāhinahina mahina i kona pae penumbral, kahi e hālāwai ai ka mahina me ka ʻaoʻao o waho o ke aka o ka Honua, i kapa ʻia ʻo penumbra. Ma ke ʻano he mea nānā kiʻi kiʻi e kū ana ma ka mahina ma loko o ka penumbra o ka Honua, e ʻike kekahi i kahi ʻāpana o ka Lā i ka pale ʻana o ka Honua i ka mālamalama o ka lā.

ʻOiai ʻaʻole hiki ke hoʻohiwahiwa ʻia ka poʻe makaʻāinana me kahi ʻulaʻula ʻulaʻula e like me kona hui ʻana o ka mahina, e hōʻike ana i kahi ʻulaʻula maʻalahi e uhi ana i ka mahina. ʻOiai no ka poʻe pōmaikaʻi i ka noho ʻana ma ʻEulopa, ʻApelika, a i ʻole ʻAsia, e uhi iki ka umbra ma mua o 12 pākēneka o ka disikula mahina ma ka pae kiʻekiʻe loa o kēia ʻāpana eclipse. Eia nō naʻe, ʻo ia ka mea e hoʻohauʻoli ai i ka nānā ʻana i ka mahina—he manawa kūpono ia e makaʻala i nā ʻano like ʻole o ka pōʻeleʻele a me ka ʻulaʻula a ka mahina e wehe ai i mua o ko mākou mau maka.

E ʻike i nā mea kupanaha o ka cosmos a luʻu i loko o ka honua hoʻohiwahiwa o nā hanana lani. E hui pū me mākou i ko mākou hoʻomaka ʻana i kahi huakaʻi o ka ʻimi honua, e wehe ana i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa hoʻokahi hanana lani i ka manawa.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka ʻāpana mahina?

Hana ʻia ka ʻāpana mahina i ka uhi ʻana o ka ʻāpana hohonu o ka malu o ka Honua, i kapa ʻia ʻo ka umbra, i uhi ʻia i ka mahina.

ʻAuhea kahi maikaʻi loa e nānā ai i kahi ʻāpana mahina?

No ka ʻāpana mahina e hiki mai ana, ʻo ʻEulopa, ʻApelika, a me ʻAsia nā wahi e nānā nui ai. Eia nō naʻe, e ʻike pū kekahi mau ʻāpana o ʻAmelika i ka eclipse i ka piʻi ʻana o ka mahina.

He aha ka mea e hana ai i ka wā penumbral o kahi pōloli mahina?

I ka wā penumbral, ʻaʻole hoʻolei ʻia ka umbra ma luna o ka mahina. Akā, ʻo ka ʻaoʻao o waho o ka malu o ka Honua, ʻo ka penumbra, uhi ʻāpana i ka mahina.

Pehea ka ʻokoʻa o ka eclipse mahina hapa me ka eclipse lunar holoʻokoʻa?

Hōʻike ʻia kahi ʻāpana mahina ʻāpana ʻulaʻula ma ka mahina a uhi wale i kahi hapa o ka disk lunar. ʻO ka ʻokoʻa, hāʻawi ʻia kahi ʻāpana mahina holoʻokoʻa i kahi ʻulaʻula ʻulaʻula ʻoi aku ka nani a uhi piha i ka mahina.

Ma hea e loaʻa ai iaʻu ka ʻike hou aku e pili ana i ka astronomy?

Hiki iā ʻoe ke ʻimi i ke aupuni hoihoi o ka astronomy ma ke kipa ʻana i nā kumu hilinaʻi e like me Astronomy magazine (https://astronomy.com).