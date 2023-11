ʻO nā haʻawina Astronaut o Kanada: He wā hou o ka ʻimi ʻana i ka lewa

Ke komo nei ʻo Kanada i kahi manawa hou o ka ʻimi ʻana i ka lewa me ka hoʻolaha ʻana i nā hana astronaut i ka Pōʻakolu, Nowemapa 22. E hoʻokipa ka Canadian Space Agency (CSA) i kahi hanana ola ma kona keʻena nui kokoke i Montreal, Quebec. ʻO kēia hanana, e hōʻike ʻia ma nā ʻano like ʻole me YouTube a me Facebook, e hōʻike i nā misionari hou loa no nā astronauts Kanada.

I ka wā ma mua, ua hūnā ʻia ka ʻike o nā astronauts a me kā lākou mau hana a hiki i ka manawa o ka hanana. Eia nō naʻe, i kēia manawa, aia kahi ʻoiaʻiʻo nui a mākou i ʻike maopopo ai: aia ʻekolu mau astronauts CSA ikaika i loaʻa no nā misionari. ʻO kēia mau mea e pili ana i ke kauka lapaʻau ʻo David-Saint Jacques, nāna i hoʻohana i 204 mau lā ma ka International Space Station ma 2018-19, ʻepekema ahi ʻo Jenni Sidey-Gibbons, kūpono no kāna lele mokulele mua, a ʻo Joshua Kutryk, he mea hoʻokele koa i kūpono no kāna mua. lele mokulele.

Hoʻokahi mea a mākou i ʻike ai, ua hoʻonohonoho ʻia kekahi CSA astronaut, ʻo Jeremy Hansen, i ka misionari Artemis 2 o NASA, i hoʻolālā ʻia e lele a puni ka mahina i ka hopena o 2024. Hōʻike ka hana a Hansen i ka hāʻawi nui ʻana o Canada i nā papahana lewa honua. Mai ka hopena o 1970s, ua kōkua ʻo Canada i ka hoʻolako ʻana i nā robotics no nā misionari NASA, mai ka Canadarm ma ka mokulele mokulele i Canadarm2 a me Dextre ma ka International Space Station. I ka hoʻihoʻi ʻana i kāna hana robotics, loaʻa iā Kanada kahi ʻāpana o ka ʻepekema a me kahi noho astronaut ma ISS.

Akā ke hoʻonui nei ke komo ʻana o Kanada i ka ʻimi ʻana i ka lewa ma mua o nā robotics wale nō. ʻO ka hoʻohiki hou ʻana o Canadarm3 no ka papahana Gateway a NASA a me kahi memo o ka hoʻomaopopo ʻana me Axiom Space i wehe i ke ala no nā astronauts Kanada e komo i nā mikiona mahina e hiki mai ana a me nā mikiona pōkole ma ka ISS i kauoha ʻia e nā astronauts NASA mua.

ʻOiai ua kaupalena ʻia nā manawa kūpono no ka poʻe astronauts Kanada ma muli o ke kumu ʻauhau liʻiliʻi o ka ʻāina no ka loaʻa kālā ʻana, ʻo kēia hoʻolaha e hōʻailona nei i kahi hanana kakaikahi kahi e loaʻa ai i nā astronauts CSA he mau haʻawina i loko o ka manawa like. He manawa hoʻohauʻoli ia no Kanada ʻoiai ʻo ia e ʻapo nei i kahi au hou o ka ʻimi ʻana i ka lewa a hoʻoikaika i kona kūlana ma ke ʻano he mea pāʻani nui i nā papahana ākea honua.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

