Canadarm3: Hāʻawi ʻo Canada i ka ʻimi ʻana i ka mahina

Ke holomua nei ka Canadian Space Agency (CSA) i ka mākaʻikaʻi ākea honua me kā lākou hana hou loa, ʻo Canadarm3. Hoʻomohala ʻia e ka haumāna U o T PhD mua ʻo Jamil Shariff, ʻo Canadarm3 kahi ʻōnaehana autonomous i loaʻa i ʻelua mau lima robotic e hoʻopili ʻia i ke kahua kikowaena kikowaena o NASA ma ka orbit lunar. E hāʻawi ana kēia mikiona poʻokela i ka ʻike lōʻihi o ka ili o ka mahina i hiki ʻole ke loaʻa mai ka Honua.

ʻO Canadarm3 ka mana hou loa o ka ʻōnaehana lima robotic mua o CSA, ʻo Canadarm. Ua kauoha ʻia ʻo Canadarm mua e NASA i nā makahiki 1970 e hoʻokuʻu i nā ukana mai kā lākou mokulele mokulele. Mai ia manawa, ua hoʻokō ʻo Canadarm i nā hana he nui e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻana i nā satelite i loko o ka orbit, ka hopu ʻana i nā satelite drifting no ka hoʻoponopono ʻana, ke kōkua ʻana i nā mokulele astronaut, a me ka hui ʻana i ka International Space Station (ISS). Hiki iā Canadarm ke hāpai ma luna o 30,000 kilokani me ka hoʻohana ʻana i ka uila liʻiliʻi.

ʻOiai ua hoʻopau ʻo Canadarm i kāna misionari hope ma 2011, ua kūkulu ʻia kahi mana hou i kapa ʻia ʻo Canadarm2 e ka CSA. ʻO Canadarm2, he 17 mika ka lōʻihi, hana i nā hana mālama a puni ka ISS, hoʻoneʻe i nā lako a me nā astronauts, a hoʻokō i nā "cosmic catches" ma ke kau ʻana i nā moku holo ʻole. Hoʻolālā ʻia e hana ʻokoʻa a hiki ke hoʻololi i kāna mau ʻāpana ponoʻī i ka wā o ka lewa.

E lilo ana ʻo Canadarm3 i mea koʻikoʻi i ka ʻimi ʻana i ka lewa i kona hui ʻana i ke kahua kikowaena Gateway ma ka orbit lunar. E hoʻokuʻu ʻia ka Gateway ma 2025 a lawelawe ʻo ia ma ke kahua kikowaena mua ma ka orbit lunar. ʻO kāna kumu e hiki ai ke nānā i ka ʻili o ka mahina, e hoʻomaopopo i nā hopena olakino o ka noho ʻana ma waho o ke kahua magnetic o ka Honua, e hoʻāʻo i nā ʻenehana hou, a e hana ma ke ʻano he paepae no nā mikiona Mars e hiki mai ana. E kōkua ʻo Canadarm3 i ka mālama ʻana, ka hoʻokele kaʻa, "hopu" kaʻa, a me nā hana ʻē aʻe ma luna o ka Gateway. Hiki i kāna mau mana AI holomua ke ʻae iā ia e hana i nā hana lima ʻole a me ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai.

I mea e hoʻololi ai i kā lākou hāʻawi ʻana i ka misionari Gateway, e loaʻa i ka CSA ka manawa kūpono e alakaʻi i nā hana kikowaena kalepa, nā hōʻikeʻike ʻepekema, a hoʻouna i nā astronauts Kanada i ka mahina. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, e lilo ʻo Jeremy Hansen i ʻāpana o ka poʻe holo moku ma ka mikiona Artemis II, e hoʻolilo iā ia i ka astronaut Kanada mua e lele i ka mahina.

ʻAʻole hoʻonui wale nā ​​robots Canadarm i ka noho ʻana o Kanada ma ka lewa a hoʻonui i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa akā ke alakaʻi nei i nā holomua i nā robotics i loaʻa nā noi kūpono ma ka Honua. ʻO ka ʻenehana i hoʻohana ʻia i kēia mau ʻōnaehana ua paʻa i ke ala no nā mea hou i ka mālama olakino, e like me neuroArm, ka robot mua hiki ke hana i ka neurosurgery i loko o kahi mīkini MRI.

