Hiki iā Multiple Gravitational Lenses ke hoʻopaʻa i ka launa kamaʻilio?

ʻO ka ʻimi ʻana i nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa ua hoʻohauʻoli mau i ka poʻe e nānā ma o nā telescopes. ʻO kekahi o nā mea kupanaha loa ma ka lewa, ʻo ia ka gravity lensing, kahi e hiki ai i ka ʻumekaumaha o nā hui nui o nā galaxes ke hoʻopōloli i ka mālamalama, e hana ana e like me nā telescopes ponoʻī. Eia nō naʻe, he nīnau hoihoi ka physicist ʻo Viktor T Toth: hiki anei i nā lens gravity ke hoʻonohonoho ʻia e hana i kahi "alahaka kamaʻilio" ma waena o nā lāhui?

Hōʻike ka manaʻo nui o ka relativity o Albert Einstein i ke ʻano o ka hiki ʻana o ka mea ke hoʻololi i ka lewa. E noʻonoʻo ʻoe i hoʻokomo ʻia kahi pōpō pōleʻa i waenakonu o kahi ʻāpana lāʻau lapaʻau, e hōʻemi ana i ka ʻili. E hele ana nā mea e holo ana ma mua o ka pōleʻa ma kēia "ākea pihi" a ʻike i nā ala i hoʻololi ʻia. Hoʻohana ʻia kēia manaʻo i nā mikiona lewa no ka hoʻoponopono ʻana i nā trajectories spacecraft.

Pēlā nō, hoʻopili ʻia ka mālamalama e kaʻa ana e nā mea nui e like me nā puʻupuʻu galaxy e kēia ʻano, ka hopena i nā lens gravitational. ʻO ka hōʻike mua o ka hoʻohuli ʻia ʻana o ka mālamalama e kekahi mea nui i ʻike ʻia i ka makahiki 1919. Ua ʻike ʻia nā lens gravitational i ka makahiki 1979, e hāʻawi ana i nā astronomers i kahi ala e aʻo ai i ka māhele ʻana o nā mea i loko o ka hui lensing a maʻalahi ka nānā ʻana i nā mea mamao.

Ua ʻimi ʻo Toth i ka manaʻo e hiki i nā lens gravitational lehulehu ke hoʻonui i ka mālamalama, hiki ke hana i kahi alahaka kamaʻilio ma waena o nā lāhui. ʻOiai ua hāʻawi mua ka lens hoʻokahi i ka hoʻonui, manaʻo ʻo Toth e hiki i kahi ʻōnaehana o nā lens he nui ke hāʻawi i nā mea hou aku. Akā naʻe, ua kālele kāna noiʻi ʻana i kahi ʻōnaehana ʻelua-lens i hoʻohālikelike ʻia ma ke koʻi waena, akā ʻaʻole i loaʻa nā pōmaikaʻi a i ʻole ka hoʻonui ʻana i nā hōʻailona ke hoʻohālikelike ʻia me kahi ʻōnaehana lens hoʻokahi.

Ua hoʻohana ʻia nā ʻano hana like ʻole, me ka palapala kiʻi photon a me ke kumumanaʻo nalu, i ka ʻōnaehana ʻelua-lens, e loaʻa ana nā hopena like. Ua hoʻohana ʻia nā kiʻi kamepiula a me ka ʻimi ʻana i nā hihi no ka ʻike ʻana i nā hiʻohiʻona ʻike o ka ʻōnaehana, e hōʻike ana i ka loaʻa ʻana o nā apo Einstein concentric ʻelua. Eia nō naʻe, paʻakikī loa ka ʻike ʻana i kēia mau apo i nā hiʻohiʻona maoli.

Hiki i nā lens gravitational he nui ke hoʻonui i ka mālamalama no ke kumu kamaʻilio?

ʻOiai ʻo ka manaʻo hoihoi, ʻo ke aʻo ʻana a Viktor T Toth e hōʻike ana ʻaʻole i hāʻawi ʻia kahi ʻōnaehana lens lehulehu i nā pōmaikaʻi nui a i ʻole ka hoʻonui ʻana i ka hōʻailona ke hoʻohālikelike ʻia me kahi ʻōnaehana lens hoʻokahi. No laila, ʻo ka hoʻohana ʻana i nā lens gravitational ma ke ʻano o ke kamaʻilio cosmic lōʻihi e noho nei i manaʻo moʻokalaleo ʻepekema no kēia manawa.

Pehea e hana ai nā lens gravitational?

Hiki mai nā lens umekaumaha i ka wā e pi'o ai ka umekaumaha o kekahi mea nui, e like me ka hui galaxy. Ke hana nei kēia hopena kulou ma ke ʻano he lens kūlohelohe, e ʻae ana i ka poʻe astronomers e aʻo i nā mea mamao a me ka puʻunaue ʻana o nā mea i loko o ka pūʻulu lensing.

Nā Puna: Mea kākau ʻo Viktor T Toth: [Loaʻa](https://viktortoth.net/)