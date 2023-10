Ka Hoʻomaopopo ʻana i ka Manaʻo Hui: E ʻimi ana i ka Interface ma waena o Evolution a me Physics

ʻIke pinepine ʻia ʻo Evolution a me ka physics ma ke ʻano he ʻelua mau kahua ʻokoʻa, akā ua hoʻāʻo nā pepa hou i paʻi ʻia ma nā puke moʻolelo hanohano e hoʻopili i kēia mau aʻo. Eia naʻe, ua hoʻohewa ʻia kekahi o kēia mau pepa no kāna kākau maikaʻi ʻole a me ka kuhi hewa ʻana i ka pilina ma waena o ka evolution a me ka physics.

ʻO ka pepa i kākau maikaʻi ʻole ʻia e hoʻolauna i ka Assembly Theory, e hāʻawi ana i nā ʻike i nā kūlana kūlohelohe e hiki ai i ke kemika combinatorial a me ka hana ʻana o nā molekala paʻakikī. Eia nō naʻe, ʻōlelo hewa nā mea kākau, he poʻe chemist, ʻaʻole kūpono ka physics a me ka biology. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, kūpono loa ka evolution me ka physics, a ua ʻike ʻia kēia no ka manawa lōʻihi.

Hōʻike ʻo Assembly Theory i kahi papa hana e manaʻo e wehewehe hou i ka manaʻo o kahi 'mea' e pili ana i nā kānāwai o ka physics. Hōʻike ka manaʻo e hiki i nā mea ke komo i nā mea kino e like me nā atom, akā me nā manaʻo kino ʻole e like me nā ʻōlelo kanaka a me nā meme. Eia naʻe, ʻaʻole hiki i ka pepa ke wehewehe pono i kēia manaʻo, e huikau a keʻakeʻa nei i ka ʻike.

No ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ka Assembly Theory, kōkua ia e noʻonoʻo e pili ana iā ia ma ke ʻano o ke kemika. E noʻonoʻo i ka hoʻolei ʻana i kahi hui o nā kemika maʻalahi a nānā i nā hopena. ʻO ka hopena maʻamau ka hui pū ʻana o nā polymers, i hui ʻia kēlā me kēia mai kahi hoʻonohonoho maʻamau o nā kemika maʻalahi. Eia naʻe, i ka ʻoiaʻiʻo, ʻike pinepine mākou i kahi helu palena o nā hui pū ʻia. Ua like kēia me ke koho ʻana o ka evolution no kahi helu liʻiliʻi o nā protein hana ma waho o ka heluna kanaka nui.

Manaʻo ʻo Assembly Theory e ʻike ʻia kekahi heluna kanaka o nā molekala ma muli o ka helu liʻiliʻi o nā ʻanuʻu i koi ʻia no ka hui ʻana, me ka helu o nā kope i loaʻa. Hoʻomaopopo kēia i ka hopena o ka heluna kanaka hope e ka mōʻaukala a me ka hiki ʻole o nā ʻanuʻu ʻaha mua. He mea pono ke kumumanaʻo i ka hoʻokaʻawale ʻana ma waena o nā polymers i hui ʻole ʻia a me nā mea i hana ʻia mai nā kope he nui o ka monomer hoʻokahi.

ʻOiai ua loaʻa i ka Assembly Theory nā noi kūpono, pono e ʻike i kona mau palena a pale i ka kuhi hewa ʻana i ka pilina ma waena o ka evolution a me ka physics. Kūlike ʻo Evolution me nā kānāwai o ka physics a hiki ke hoʻomaopopo ʻia i loko o nā ʻano hana.

