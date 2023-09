ʻO ka hiki o nā moana ke mālama i ka carbon dioxide a hoʻemi i ka hoʻololi ʻana i ke aniau

Uhi ka moana o ka Honua i kahi hapa nui o kona ili, ma kahi o 70%, a loaʻa iā ia ka hiki ke mālama i ke kalapona ʻokikene, he kinoea ʻōmaʻomaʻo e kōkua i ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Ke aʻo nui ʻia nei e ka poʻe ʻepekema kēia mana o ka moana e hopu a paʻa i ke kalapona i mea e hoʻomaopopo ai i ka dynamics a me ka hiki o ka lawe kalapona.

Ke alakaʻi nei ka US Geological Survey (USGS) a me kona mau hoa i ka noiʻi no ka noiʻi ʻana i nā ʻano like ʻole o ka mālama kalapona i loko o ka moana. Ke manaʻo nei kēia mau haʻawina e hoʻoholo i ke komo ʻana o ke kalapona i ke kai, ka nui o ke kalapona i hoʻopaʻa ʻia i kēia manawa, ka hiki ke hoʻonui i ka hopu ʻana, a me ka lōʻihi o ka mālama ʻana i ke kalapona. Eia kekahi, ke ʻimi nei nā kānaka ʻepekema i ke kuleana o kekahi mau mineral i ka hoʻonui ʻana i ke kaʻina hana mālama a me ka hoʻēmi ʻana i ka acidification moana.

ʻO kahi o ka nānā ʻana o ka USGS ʻo ia ke kalapona i lawe ʻia mai nā ʻāina wai kai i loko o ke kai. He loulou ia ma waena o ka ʻāina a me ke kai, a ʻo nā mea kanu ma ia mau wahi e hoʻopau i ke kalapona mai ka lewa mai. Mālama ʻia kekahi o kēia kalapona i loko o ke aʻa a me ka lepo o nā mea kanu, ʻoiai e hoʻoneʻe ʻia kekahi hapa i ka wai kai. Hoʻokuʻu hou ʻia ke kalapona i koe i ka lewa e like me carbon dioxide. ʻO ke aʻo ʻana i kēia neʻe kalapona e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka ʻakika moana.

ʻO kekahi papahana alakaʻi USGS e nānā i ka hiki ke hoʻohui i ka mineral olivine i nā kahakai e hoʻonui i ka mālama kalapona i loko o ke kai. ʻIke ʻia ʻo Olivine e hoʻomoʻa maoli i ka carbon dioxide a hiki ke hoʻolauna ʻia i nā wahi kahakai ma ke ʻano o ke one ʻōmaʻomaʻo māmā. Ke noiʻi nei ka poʻe noiʻi pehea e hoʻololi ai ka olivine i ka kemika o ka wai kai a inā hiki iā ia ke hopu pono a mālama i ke kalapona i hoʻokuʻu ʻia mai nā ʻāina wai.

He kuleana koʻikoʻi kēia mau ʻepekema ʻepekema i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻoholo ʻana no nā aupuni, nā hui, a me nā hui pilikino e pili ana i ka hoʻokele ʻāina a me ka hoʻihoʻi ʻana i kahakai. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka hiki ke hoʻopaʻa kalapona i loko o ke kai e kōkua i ka hoʻolālā ʻana i nā ʻōnaehana, ka hoʻoponopono ʻana i ka piʻi ʻana o ka ʻilikai a me ka hili ʻana, a me ka loiloi ʻana i nā hoʻolālā e hōʻemi i ke kalapona lewa.

Hoʻohana ka USGS i nā ʻano like ʻole e ana i ka hoʻololi kalapona, me nā keʻena cylinder transparent e nānā i ka hoʻololi kinoea ma waena o nā kaiaola a me ka lewa. Hoʻohana ʻia ka ʻenehana sensor no ke ana ʻana i ka kahe wai ma waena o nā ʻāina wai a me ke kai a me ka nānā ʻana i ka kemika wai. Ma ka hoʻohui ʻana i kēia mau ana me nā kiʻi ukali, hiki i nā ʻepekema ke hoʻohālikelike i ka neʻe ʻana o ke kalapona ma nā ʻāina pulu a me ka hiki ke hoʻonui i ka mālama kalapona i nā moana.

He mea nui ka launa pū ʻana i kēia mau hana noiʻi. Hana pū ka USGS me nā keʻena federal, nā kula hoʻonaʻauao, a me nā hoa ʻoihana e hoʻonui i ka waihona ʻike a hoʻokau i nā mea hou i ka hoʻopaʻa kalapona. Hāʻawi nā hoa like me ka National Oceanic and Atmospheric Association, ka National Park Service, a me ka Woods Hole Oceanographic Institution i ka ʻike a me nā kumuwaiwai e hoʻomaʻamaʻa i nā haʻawina piha.

ʻO ka holoʻokoʻa, ma ka ʻimi ʻana i ka hiki o ka moana ke mālama i ka carbon dioxide, ke wehe nei ka poʻe ʻepekema i nā puka i nā hoʻolālā hoʻololi hoʻololi ʻana i ke aniau. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke kuleana o nā ʻāina wai a me nā kai i ka pōʻai kalapona e kōkua i kahi ala ākea e hoʻoponopono ai i nā hoʻokuʻu kalapona a ke kanaka a me ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Nā wehewehena:

- Hoʻokuʻu kalapona: ʻO ke kaʻina hana o ka hopu ʻana a me ka mālama ʻana i ka carbon dioxide e hoʻēmi i kona hoʻokuʻu ʻana i ka lewa.

– Ka hoʻokahe ʻana i ka moana: ʻO ka emi mau ʻana o ka pH o nā moana o ka Honua, ma muli o ke komo ʻana o ka carbon dioxide mai ka lewa.

- Olivine: He mineral e hoʻopaʻa maoli i ka carbon dioxide a hiki ke hoʻohana ʻia e hoʻonui i ka mālama kalapona i loko o ke kai.

