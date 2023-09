ʻO ka Misiona Aditya-L1 o ISRO: Ke ʻimi nei i nā mea pohihihi o ka Lā

Ua hoʻomaka maikaʻi ʻo Aditya-L1 i kāna huakaʻi e aʻo i ka Lā. Hoʻolako ʻia me ʻehiku mau uku uku, manaʻo kēia misionari e hāʻawi i kahi ʻike kikoʻī o kā mākou hōkū kokoke loa.

Ma ka lā 2 o Kepakemapa, ua hoʻokō ʻo Aditya-L1 i kahi hana Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) kūleʻa, e kau ana iā ia ma kahi alahele i ka La-Earth L1 point. Ua hōʻoia pū ka Indian Space Research Organization (ISRO) ua hoʻomaka ka mokulele i ka ʻohi ʻana i ka ʻikepili ʻepekema.

Eia nō naʻe, ua loaʻa hou ʻo Parker Solar Probe o NASA i kahi coronal mass ejection (CME) ikaika mai ka Lā. ʻO nā CME he mau pele nui mai ka lewa o waho o ka Lā e hiki ke hoʻopilikia i ka lewa, e hoʻoweliweli i nā satelite a me ka hoʻopilikia ʻana i nā ʻenehana kamaʻilio. Eia naʻe, ua hoʻokele ka Parker Solar Probe i ka CME me ka ʻole.

Hiki i ka ISRO's Aditya-L1 ke kū i nā pilikia like ʻole ke hoʻokokoke i ka Lā. Eia nō naʻe, ʻaʻole paha e ʻike i ka pae like o ka ikaika e like me ka Parker Solar Probe, i hāʻawi ʻia i ka ʻokoʻa nui o ko lākou kokoke ʻana i ka Lā. E kaapuni ana ka misionari Aditya-L1 a puni ka lae Lagrange 1 (L1), ma kahi o 1.5 miliona mau mile mai ka Honua aku.

ʻO ka pōmaikaʻi nui o ka mokulele i kēia orbit, ʻo ia ka nānā mau ʻana i ka Lā me ka ʻole o ka hoʻokalakupua a i ʻole ka pō. ʻOiai ke manaʻo ʻia nei ka hana ʻana o ka lā i kona kiʻekiʻe loa i ka manawa i manaʻo ʻia e Aditya-L1 e hōʻea ai, he mea hoihoi ia ke ʻike i ke ʻano o ka hana ʻana o ka misionari me nā ʻino o ka lā.

E hōʻea ʻo Aditya-L1 i kona wahi L1 i loko o ʻehā mahina, a ma hope iho e hoʻomaka ai kāna ʻimi ʻepekema. E aʻo ana nā ukana ʻehiku o ka misionari i nā ʻano like ʻole o ka Lā, me ka photosphere, chromosphere, a me ka corona. Eia hou, e mālama ʻia nā haʻawina in-situ ma ka Lagrange point L1 e nānā i nā ʻāpana a me nā māla.

ʻO nā pahuhopu o ka mission Aditya-L1 e aʻo i ka dynamics o ka lewa luna o ka lā, e noiʻi i nā mīkini hoʻomehana o ka chromosphere a me ka corona, a hoʻomaopopo i ka hoʻomaka ʻana o ka coronal mass ejections a me nā lapalapa. E hāʻawi pū ia i nā ʻikepili waiwai no ke aʻo ʻana i nā dynamics particle i ka Lā a kōkua i ko mākou ʻike ʻana i ka mīkini hoʻomehana coronal.

ʻO ka mikiona Aditya-L1 o ISRO he ʻōlelo hoʻohiki maikaʻi loa no ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike no ka Lā a me kona hopena i ka wā lewa. I ko mākou ʻimi hohonu ʻana i nā mea pohihihi o ko mākou hōkū, hiki iā mākou ke kali i nā ʻike ʻike honua e hoʻonui ai i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa.

