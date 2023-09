Hoʻolako ʻia ʻo Aditya L1 Spacecraft o India no ka mālama ʻana i nā lapalapa o ka lā a me nā CME

Ua hōʻike hou aku nei ka National Aeronautics and Space Administration (NASA) i nā kiʻi o kāna moku mokulele, ʻo Parker Solar Probe, e hele ana ma kahi ao ikaika coronal mass ejection (CME). He kipaku ikaika kēia CME mai ke corona o ka Lā i hiki ke hōʻino i nā satelite a me nā mokulele. Me ka mokulele Aditya L1 o India i manaʻo ʻia e hōʻea i kāna huakaʻi i loko o ʻehā mau mahina, ua kū mai nā hopohopo e pili ana i ka hopena o ka CME ma ka misionari.

ʻOiai ʻo kēia mau makaʻu, ʻelua mau pōmaikaʻi o ka mokulele Aditya L1 i hiki ke kōkua iā ia e kū i kēlā mau hanana. ʻO ka mea mua, aia ia ma kahi mamao loa mai ka Lā, ʻaʻole like me ka NASA Parker Solar Probe e hoʻokokoke ana i ka Lā ma kahi mamao o 6.9 miliona mau kilomita. ʻO Aditya L1, ma kahi ʻē aʻe, ma kahi o 1.5 miliona mau kilomita mai ka Honua. Hiki i kēia ʻokoʻa spatial ke hāʻawi i kahi pae o ka pale.

Hoʻohui ʻia, ua hoʻolako ʻia ka mokulele Aditya L1 me nā alloys kūikawā a me nā mea i hoʻolālā ʻia e pale aku iā ia mai nā pōʻino pili i ka lewa e like me ka radiation nui a me nā ao CME. ʻO kēia hiʻohiʻona e hōʻoia i ka mākaukau maikaʻi o ka mokulele e mālama i nā pilikia e pili ana i kona kokoke i ka Lā.

ʻO Aditya L-1 ka huakaʻi hoʻomaka o ka lā ma India a ua hoʻopau koke i kāna hana hoʻopaʻa honua ʻehā ma Kepakemapa 15. ʻO ka hui pū ʻana ma waena o ka Indian Space Research Organization (ISRO) a me ʻeono mau kula aupuni ʻē aʻe e manaʻo e aʻo i ka photosphere, chromosphere, a me ka corona o ka Lā. me ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana electromagnetic kiʻekiʻe a me nā mea ʻike kahua magnetic.

Me kāna hoʻolālā paʻa a me nā hana pale, ua hoʻonohonoho maikaʻi ʻia ka mokulele Aditya L1 e hāʻawi nui i ko mākou ʻike i ka Lā a me kāna ʻano. He hana koʻikoʻi kēia misionari no ka papahana ʻimi ākea o India, e hōʻike ana i ka mākaukau ʻenehana a me ka hoʻolaʻa ʻana i ka noiʻi ʻepekema.

