ʻO ke ao hoʻohiwahiwa o nā kāmelo kāmelo: ka wehe ʻana i kā lākou mau mea huna

ʻO nā kāmelo, i kapa pinepine ʻia ʻo "nā kaikunāne arachnid i mālama ʻole ʻia" a i ʻole "nā moʻo huelo makani," ʻaʻole lākou he mau moʻo huelo maoli akā he ʻano o ka moʻo huelo ʻulaʻula. Ua hoʻopio kēia mau mea kupanaha i ka poʻe ʻepekema a me ka poʻe hoihoi i ko lākou huhū, ka wikiwiki o ka holo ʻana, a me ka hiki ke ulu i nā wahi maloʻo. ʻOiai ko lākou kaulana, ʻo ka nele o ka ʻike piha ʻana i kā lākou moʻolelo evolutionary ua waiho i nā nīnau he nui i pane ʻole ʻia.

Eia nō naʻe, ua hoʻomālamalama ʻia kahi noiʻi hoʻomaka ʻana i kapa ʻia "ʻAʻole mālama ʻia: Phylogenomic resolution of higher-level relationships in Solifugae" i hoʻomālamalama i nā mea pohihihi e pili ana i nā pūnana kāmelo. Ua alakaʻi ʻia e Prof. Prashant Sharma o ke Kulanui o Wisconsin-Madison a me Kauka Efrat Gavish-Regev o ke Kulanui Hebera o Ierusalema, ua hōʻailona kēia noiʻi i kahi mea nui i ko mākou ʻike ʻana i kēia mau arachnids enigmatic.

Ma o ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana hoʻokaʻina kiʻekiʻe a me kahi ʻikepili genetic kūʻokoʻa, ua lanakila ke aʻo ʻana i nā pilikia ma mua o ka ʻike ʻana a me ke aʻo ʻana i nā spider kāmelo. Ua hiki i nā mea noiʻi ke kūkulu i ka lāʻau molekala piha mua loa, a i ʻole phylogeny, o nā kolo kāmelo. ʻAʻole i hoʻokaʻawale wale kēia holomua i kēia mau mea i loko o ʻelua mau pūʻulu hou akā hōʻike pū i ke koʻikoʻi o nā ʻenehana genomic hou i ka wehe ʻana i nā mea huna o nā meaola paʻakikī.

ʻO kekahi o nā ʻike nui o ka noiʻi ʻana, ʻo ia ka loaʻa ʻana o nā pūʻulu nui ʻelua o nā pūʻulu kāmelo ma ʻAmelika, kahi i puka mai ai mai kahi hui nui i ulu ʻia ma nā ʻāina wela. Ua hōʻike pū ʻia ka noiʻi ʻana ua hoʻomaka nā kāmelo i kā lākou huakaʻi evolutionary ma kahi o 250 a 300 miliona mau makahiki aku nei i ka wā Permian. ʻO ka haʻihaʻi ʻana o nā ʻāina a me kahi hanana hoʻopau nui ma kahi o 66 miliona mau makahiki i hala aku nei i hana koʻikoʻi i ka hana ʻana i ka ulu ʻana o kēia mau mea hoihoi.

Ua hōʻike ʻo Kauka Gavish-Regev i kona hauʻoli e pili ana i nā mea i ʻike ʻia, me ka haʻi ʻana ua lawe mai kā lākou hana i nā spider kamelo mai loko mai o ka malu a i loko o ka mālamalama o ka nānā ʻana i ka phylogenomic. Hāʻawi nā suborders hou i kumu paʻa no ka noiʻi ʻana i ka wā e hiki mai ana ma kēia kahua a hoʻonui hou i ko mākou mahalo i ka biodiversity o ko mākou honua.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ua hōʻike ʻia kēia haʻawina haʻahaʻa honua i nā mea huna evolutionary o nā spiders kāmelo, e hoʻomālamalama ana i ko lākou mōʻaukala a me nā pilina. ʻO ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana genomic kiʻekiʻe e wehe i ke ala no ka noiʻi hou ʻana i kēia mau mea hoʻohiwahiwa, i ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike no ka biodiversity a me ka ʻepekema evolutionary.

Sources:

– Prof. Prashant Sharma, Ke Kulanui o Wisconsin-Madison

– Kauka Efrat Gavish-Regev, Ke Kulanui Hebera o Ierusalema