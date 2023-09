Hiki iā ʻIlelani ke ʻike i kahi hōʻike kupanaha o nā kukui ʻĀkau

Loaʻa paha i ka poʻe hōkū hōkū ʻo Irish ka manawa e ʻike ai i kahi hōʻike kupaianaha o nā Northern Lights i ka lā 23 Kepakemapa. Hiki i ka equinox o Kepakemapa ke lawe mai i kahi hōʻikeʻike kupaianaha o ka aurora borealis, ʻo ia hoʻi ma nā kahakai kuaʻāina ma ka ʻākau o Ireland. Aia kekahi manawa e ʻike ʻia nā kukui ma nā wahi ʻē aʻe me Mayo, Ashbourne, a me Dublin, ma muli o ke ʻano o ka wā. Hōʻike ka Northern Lights i nā ʻōniʻoniʻo o ka ʻōmaʻomaʻo, ʻulaʻula, a me ka ʻulaʻula, ma muli o nā ʻāpana e pili ana me ka lewa o ka Honua.

Ua wehewehe ʻo David Moore, ka mea hoʻoponopono o Astronomy Ireland magazine, e hoʻonui ka equinox i ka ʻike ʻana i nā kukui ʻĀkau ma muli o ke kāʻei ʻana o ka Honua i ka lā. ʻOiai hiki i ka lā mālie ke hoʻopau i nā manawa o ka ʻike ʻana i kēia ʻano, ʻo ka pahū liʻiliʻi o ka lā i ka wā equinox hiki ke hoʻoulu i ka hōʻike o ka aurora. Manaʻo ʻo Moore e ʻoi aku ka maikaʻi o ka nānā ʻana o ka poʻe e noho ana ma ke kahakai ʻākau o ʻIlelani, no ka mea, hiki iā lākou ke nānā aku i ka Moana ʻAkelanika me ke keakea ʻole ʻia e nā kukui o ke kūlanakauhale ma kahi mamao.

Eia naʻe, ua ʻōlelo ʻo Moore i ka manaʻolana nui e pili ana i ka nānā ʻana i ka hōʻike holoʻokoʻa, no ka mea, hilinaʻi nui ia i nā kūlana o ka wā. ʻO ka wā hikiʻole ke ʻike ʻia ʻo Irelani e hopena pinepine i ka uhi ʻana o ke ao, hiki ke keʻakeʻa i ka ʻike. Eia nō naʻe, aia nā manawa o ka lani maʻemaʻe ma ka ʻāina, a ʻo ka wānana hope loa no Sepatemaba 23 e hōʻike ana i ka hiki ke loaʻa ka lani ma hope o ka wā ua. Hāʻawi kēia i kahi manaʻolana no nā stargazers ma Ireland e kakali nei i kahi hōʻike nani i ko lākou lani pō.

Nā Puna: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann