Hōʻike ʻo Advanced Image i nā ʻike i ka Long Valley Caldera o Kaleponi

Ua hoʻohana ka poʻe ʻepekema ma Caltech i nā ʻenehana kiʻi kiʻi kiʻi no ka noiʻi ʻana i ka hana seismic kiʻekiʻe i loko o Long Valley Caldera o Kaleponi, kahi lua pele moe. I loko o nā makahiki i hala iho nei, ua ʻike kēia ʻāina ma ka Hikina ʻo Sierra Nevada i nā ʻōlaʻi a me ka piʻi ʻana o ka honua, me ka piʻi ʻana o ka lepo ma kahi o ka hapalua ʻīniha i kēlā me kēia makahiki i kēia mau manawa.

Ua alakaʻi ʻia e Polofesa Zhongwen Zhan, ua hana ka hui noiʻi i nā kiʻi kikoʻī loa o lalo o ka Long Valley Caldera, e komo ana a hiki i 10 mau kilomita i loko o ka ʻōpala o ka Honua. Ua paʻi ʻia kā lākou mau ʻike ma ka puke pai Science Advances ma ʻOkakopa 18. Hōʻike nā kiʻi ua uhi ʻia ke keʻena pelemaka o ka lua pele e kahi poʻi paʻa o ka pōhaku crystallized, i hana ʻia ma o ka hoʻolili ʻana a me ka paʻa ʻana o ka pelemaka wai.

No ka hana ʻana i kēia mau kiʻi ma lalo o ka honua, ua hoʻohana nā ʻepekema i kahi ʻenehana e pili ana i ke ana ʻana i nā nalu seismic mai nā ōlaʻi. Ua hoʻohana lākou i nā uwea fiber optic, e like me nā mea i hoʻohana ʻia no nā lawelawe pūnaewele, e hana i nā ana seismic me ke ʻano i kapa ʻia ʻo distributed acoustic sensing (DAS). ʻO ke kaula 100-kilomita a lākou i hoʻohana ai no ke kiʻi kiʻi ʻana i ka Long Valley Caldera, ua like ia me ka lōʻihi o 10,000 seismometers hoʻokahi.

Ma kahi o 18 mahina, ua hoʻopaʻa ka hui ma mua o 2,000 mau hanana seismic, ʻo ka hapa nui o ia mau mea liʻiliʻi loa i hiki ke ʻike ʻia e ka poʻe. Hōʻike kēia noiʻi i ka manawa mua i hana ʻia kēlā mau kiʻi hohonu me ka hoʻonā kiʻekiʻe me ka hoʻohana ʻana iā DAS. ʻO nā haʻawina mua me ka hoʻohana ʻana i ka tomography kūloko i kālele wale ʻia i ka honua pāpaʻu ma kahi hohonu o 5 mau kilomita, a i uhi ʻia i kahi ʻāpana nui me ka haʻahaʻa haʻahaʻa.

"ʻOiai ʻaʻole mākou e manaʻoʻiʻo e hoʻomākaukau ana ka ʻāina no kahi lua pele ʻē aʻe, hiki i ke kaʻina hoʻoluʻu ke hoʻokuʻu i ke kinoea a me ka wai e hoʻoulu ai i nā ōlaʻi a me nā pele liʻiliʻi," wahi a Profesor Zhan. No ka laʻana, i ka Mei 1980, ua loaʻa i ka Long Valley Caldera nā ʻōlaʻi ʻehā nui 6.

ʻO nā hoʻolālā o ka hui e hiki mai ana e pili ana i ka hoʻohana ʻana i kahi uwea 200-kilomita e hele hohonu i loko o ka ʻōpala o ka Honua, a hiki i ka hohonu ma kahi o 15 a 20 mau kilomita. ʻO kēia ka mea e hiki ai ke ʻimi hou aku i ke keʻena pelemaka o ka caldera, i kapa pinepine ʻia ʻo ia ka "naʻau kuʻi." ʻO ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana DAS i kēia haʻawina e hōʻike ana i kona hiki ke hoʻonui i ko mākou ʻike i ka crustal dynamics ma nā wahi ʻē aʻe.

Sources:

- Scitech i kēlā me kēia lā

- Nā holomua ʻepekema