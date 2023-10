Ka hoomaopopo ana i ka hana hou o ke awawa Caldera

Ke kiaʻi nei nā kānaka ʻepekema i ka Long Valley Caldera ma Kaleponi Hikina ʻo Sierra Nevada mauna no nā makahiki he nui ma muli o ka hana seismic a me ka hoʻololi ʻana o ka honua. ʻO ka caldera, kahi lua pele moe, ua ʻike i kahi pele ʻino i 760,000 mau makahiki i hala. No ka hoʻoholo ʻana i ke kumu o ka hana hou, ua hana nā mea noiʻi mai Caltech i kahi noiʻi kikoʻī o ka hale lalo o ka caldera.

Me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana kiʻi kiʻi holomua, ua hiki i nā mea noiʻi ke hana i nā kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe o ka ʻōpala o ka Honua a hiki i 10 mau kilomita ma lalo o ka caldera. Ua hōʻike ʻia kēia mau kiʻi ʻo ka hana seismic i kēia manawa ma muli o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā wai a me nā kinoea i ka wā e maʻalili ai ka wahi. Hiki i ke kaʻina hana hoʻoluʻu ke hoʻoulu i nā ōlaʻi a me nā pele liʻiliʻi, ʻoiai ʻaʻole ia he hōʻailona o kahi pele lua pele kokoke mai.

Ua hōʻike ʻia ka haʻawina ua uhi ʻia ke keʻena pelemaka ma lalo o ka puʻupuʻu e kahi poʻi paʻakikī o ka pōhaku crystallized, i hana ʻia i ka wā e maʻalili a paʻa ka wai pelemaka. Hōʻike kēia ʻaʻole i lalo ka puʻe nui o ka lumi pelemaka i kēia manawa, e hōʻike hou ana ʻaʻole hiki ke lele ka lua pele i ka wā e hiki mai ana.

ʻOiai ʻaʻole ia he kumu no ka hopohopo koke, he mea nui i ka poʻe ʻepekema ke hoʻomau i ka nānā ʻana i ka Long Valley Caldera e hoʻomaopopo pono i nā kaʻina hana ma lalo o ka ʻili. Hāʻawi kēia noiʻi i ka ʻike koʻikoʻi i ka ʻano o nā lua pele nui a hiki ke kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana hoʻolaha mua no ka hiki ke pele.

