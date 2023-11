ʻO ka HISPEC Calibration Unit: Pushing Boundary in Spectrograph Calibration

ʻO ka holomua o nā mea hana spectrograph kiʻekiʻe ma nā telescopes 10m-class e hele mai me ka koi no ka hoʻonui ʻana i nā ʻano calibration e kākoʻo i nā ʻimi ʻepekema groundbreaking. No ka hoʻokō ʻana i kēia mau pilikia, ua kūkulu ʻia ka High-resolution Infrared SPectrograph for Exoplanet Characterization (HISPEC) Calibration Unit (CAL).

Ua hoʻolālā kūikawā ʻia ka ʻāpana CAL no ka hoʻokō ʻana i nā pono o nā hihia ʻepekema paʻakikī e like me ka Doppler imaging o exoplanet atmospheres, precision radial velocity ana, a kiʻekiʻe-contrast high-resolution spectroscopy o nā exoplanets kokoke. No ke kiʻi ʻana mai nā kūleʻa o ka Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC), ua hoʻokomo ʻia ʻo CAL i ʻehā mau kumu kukui kokoke-infrared (NIR) i loaʻa ka ʻike lōʻihi hawewe i hoʻopaʻa ʻia i loko o ia mau mea, hiki ke hoʻohui ʻia i loko o nā fiber mode hoʻokahi.

Hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau kumu kukui NIR ma ke ʻano synchronous i ka wā o ka ʻike ʻepekema a i ʻole asynchronously i ka wā calibration o ke ao. No ka hāʻawi ʻana i ka calibration piha mai ka 0.98 μm a i ka 2.5 μm, hoʻohana ʻo CAL i kahi kukui cathode hollow (HCL) a me kahi ʻano o nā keena absorption kinoea. Eia kekahi, hāʻawi ka laser frequency comb (LFC) i ka ʻike lōʻihi a me ka manawa kūʻokoʻa i ka wā o ka nānā ʻana, me kahi haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa astro-etalon e lawelawe ana ma ke ʻano he kākoʻo no ka LFC. ʻO nā haʻawina a me nā ʻike mai ka hoʻomohala ʻana o ka mea hana HISPEC e hoʻohālikelike i nā koi no nā mea kani e hiki mai ana i hoʻolaʻa ʻia no nā Telescopes Nui Nui (ELTs).

Hōʻike ka HISPEC Calibration Unit i ka hoʻokō ʻana o nā ʻepekema a me nā astronomers i ka hoʻokau ʻana i nā palena o ka ʻike ma ke kahua o ka exoplanet characterization. Me kāna mau ʻano calibration ʻokiʻoki a me nā ʻenehana loea, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomau i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ko lākou ʻike ʻana i nā lewa exoplanet, hoʻonui i ka pololei i nā ana radial velocity, a me ka holomua ʻana i ka spectroscopy kiʻekiʻe.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ke kumu o ka HISPEC Calibration Unit?

Hoʻolālā ʻia ka HISPEC Calibration Unit (CAL) e hoʻomaʻamaʻa i nā hihia ʻepekema paʻakikī i ke ʻano o ka exoplanet, e like me ka Doppler imaging o exoplanet atmospheres, precision radial velocity ana, a me ke kiʻekiʻe-contrast high-resolution spectroscopy o nā exoplanets kokoke.

He aha nā mea nui o ka ʻāpana CAL?

Hoʻokomo ʻia ka ʻāpana CAL i ʻehā mau kumu kukui kokoke-infrared (NIR) me ka ʻike o ka lōʻihi hawewe i hoʻopili ʻia i hiki ke hoʻohui ʻia i loko o nā fiber mode hoʻokahi. Hoʻohana pū ʻo ia i kahi kukui cathode hollow (HCL), nā mea hoʻoheheʻe kinoea, kahi hui pinepine laser (LFC), a me kahi haʻahaʻa haʻahaʻa astro-etalon.

Pehea e hāʻawi ai ʻo CAL i ka calibration?

Hāʻawi ʻo CAL i ka calibration piha mai ka 0.98 μm a i ka 2.5 μm me ka hoʻohana ʻana i ka HCL a me ke kinoea absorption cell. Hāʻawi ka LFC i ka ʻike paʻa a me ka manawa kūʻokoʻa i ka wā o ka nānā ʻana, ʻoiai ke lawelawe nei ka astro-etalon ma ke ʻano he kākoʻo no ka LFC.

He aha nā haʻawina e hiki ke aʻo ʻia mai ka hoʻomohala ʻana o HISPEC?

ʻO nā ʻike a me nā haʻawina mai ka hoʻomohala ʻana o HISPEC e hōʻike i nā koi no nā mea hana e hiki mai ana i hoʻolaʻa ʻia i Extremely Large Telescopes (ELTs), e hōʻoiaʻiʻo ana i ka holomua ma ke kahua o ka exoplanet characterization.