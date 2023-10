Hiki i nā Astronauts ke holo i ka lepo hehee o ka mahina e lanakila ai i nā pilikia

I ka hoʻi ʻana o nā astronauts i ka Moon, e kū lākou i nā pilikia he nui, e like me ka radiation, ka loli ʻana o ka mahana, a me ka puʻu mahina pōʻino. No ka hoʻoponopono ʻana i ka pilikia o ka hele ʻana i ka ʻili o ka mahina, ke ʻimi nei ka European Space Agency (ESA) i ka manaʻo o ka hoʻohana ʻana i nā lasers ikaika nui e hoʻoheheʻe i ka lepo a hana i nā wahi hoʻokele paʻa.

ʻO ka mikiona Apollo 11 i kū ʻole i ka maopopo ʻole e pili ana i ka hohonu a me ka nui o ka lepo mahina, kahi i pilikia ai ke pohō i ka wā e pae ai. ʻOiai ua pale ka ʻimi ʻana i ka lepo o ka pae ʻāina i nā mea e pōloli ai, ua pilikia mau ka lepo no ka ʻimi ʻana i ka ʻili o ka mahina no ka wā pōkole. No laila, no nā mikiona e hiki mai ana, he mea koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o ka hopena i ka lepo maikaʻi.

Ma ka hoʻoheheʻe ʻana i ka lepo ma kahi, manaʻo ka ESA e hana i nā wahi hoʻokele paʻakikī e hiki ke kū i ke kaiapuni mahina ʻino. Hōʻike ka hoʻohālike NASA i ka pae ʻana o nā moku ākea nui e hiki ke hoʻokuʻi i ka lepo nui, hiki ke hōʻino i nā ʻili o nā pae ʻāina. No laila, ʻo ka hiki ke hoʻoheheʻe i ka lepo a hana i nā ʻili paʻa hiki ke pale i kēia mau pilikia.

Ke noiʻi nei ka polokalamu PAVER o ka ESA (paving the road for large area sintering of regolith) i ka hiki o kēia ala. Ma nā ho'āʻo hoʻomalu e hoʻohana ana i ka regolith lunar simulated, ua hoʻohana ʻia kahi laser 12-kilowatt CO2 e hoʻoheheʻe i ka lepo, ka hopena i kahi ʻili laulima a aniani e hiki ke lilo i alanui, nā wahi pae, a me nā wahi hana ma ka mahina.

ʻO ka hoʻohana ʻana i nā lasers ikaika nui e hoʻoheheʻe i ke one honua no nā wahi hoʻokele paʻa i manaʻo ʻia ma 1933 akā ʻaʻole i hoʻokō ʻia. Eia nō naʻe, ma ka mahina, he mea koʻikoʻi ka hoʻomohala ʻana i nā kumuwaiwai in-situ, e hiki ai i ka manaʻo ke hiki. Ma kahi o ka lawe ʻana i ka laser carbon dioxide i ka mahina, ʻōlelo ka ESA e hiki ke hoʻopili ʻia ka lā o ka mahina me ka hoʻohana ʻana i kahi lens Fresnel compact e loaʻa ai ka hoʻoheheʻe like.

ʻO ka pepa hou e hōʻike ana i nā hopena PAVER e hōʻike ana i ka loaʻa pololei ʻana o ka ikehu o ka lā a me ka regolith lunar ma ka Moon, e hana ana i ka sintering a i ʻole ka hoʻoheheʻe ʻana o regolith i kahi ala kūpono. Ua hōʻike ʻia nā mea hoʻohālike i hana ʻia i loko o ke aʻo ʻana i nā ikaika compressive like ʻole, mai ka 56.19 a i ka 216.29 MPa, me ka mean o 93.97 MPa.

Hoʻonui kēia noiʻi i ka hana mua i ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai in-situ, e hōʻike ana i ka hiki ke hoʻohana i ka regolith lunar hehee e kūkulu i nā ʻoihana ma ka mahina. Me ka hoʻomohala hou ʻana, hiki ke hoʻokele i ka lepo mahina hoʻoheheʻe i mea maoli, e hāʻawi ana i ka halihali hilinaʻi a paʻa no nā mea ʻimi lunar e hiki mai ana.

