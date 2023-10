Hoʻoulu ʻia ka Leak Coolant Station i nā nīnau e pili ana i nā lako lako Lūkini

ʻO kahi hanana hou e pili ana i kahi leak coolant mai kahi radiator i hoʻopili ʻia i ka International Space Station (ISS) i hōʻike i nā hopohopo e pili ana i ka pono o ka lako Lūkini. I ka wā o ka hele wāwae ʻana e nā cosmonauts Lūkia ʻo Oleg Kononenko lāua ʻo Nikolai Chub, ua hoʻopuka ʻia kahi ʻōpū o ka mea hoʻomaha mai loko mai o kahi radiator kākoʻo ma luna o ka module laboratory Nauka o Rūsia. ʻOiai ʻaʻole i pilikia koke nā cosmonauts, ua kauoha ʻia lākou e haʻalele i kēlā wahi no nā kumu palekana.

ʻO ka leak coolant ka mea hou loa i nā hanana e pili ana i ka lako Lūkini i hoʻopili ʻia i ka ISS. I ka makahiki 2022, ua hoʻokuʻu ʻia kahi mokulele Soyuz i ke kahua i kahi leaka i hoʻokumu ʻia e ka micrometeorite strike, e like me nā luna Lūkini. Ma hope koke iho, ua hoʻomaka pū kekahi mea lawe ukana ʻo Russian Progress i ka hoʻoheheʻe ʻana i ka coolant, i manaʻo hou ʻia i ka hopena o waho. I kēia manawa, me ke kolu o ka hanana, ua hāpai ʻia nā nīnau e pili ana i ka hilinaʻi o nā lako Lūkini.

ʻOiai kēia mau hopohopo, ke hoʻomau nei ʻo NASA e hoʻomau nei nā hana ma ka ISS e like me ka mea maʻamau. Ua hoʻopaneʻe hou ʻia nā huakaʻi mokulele i hoʻopaneʻe ʻia, a ke hoʻonohonoho ʻia nei nā astronauts NASA e ʻimi i waho o ke kahua kikowaena. ʻO ka hanana i hoʻoikaika i ka nānā hou ʻana i ka hāmeʻa, akā ʻaʻole i hoʻololi koke ʻia nā hana.

Ua hoʻohui ʻia ka radiator leaking ma ka module Nauka i ka ISS i ka makahiki 2010 i ka wā o ka hele wāwae ʻana e Roscosmos. Ua hui pū ka module i ka ISS i Iulai 2021, e hoʻonui ana i kona hiki. ʻAʻole i hoʻopilikia ka leak radiator backup i nā hana ISS, no ka mea, e holo pono ana ka radiator nui.

Ke hoʻomau nei nā noiʻi i ka leak coolant, ke nānā nei nā ʻenekinia i ka ʻikepili e hoʻoholo ai i ke kumu o ka hanana. E ʻike ʻia nā hana e hana ʻia e hoʻoponopono i nā pilikia kumu a hōʻoia i ka palekana mau o ke kahua ākea a me kāna mau mea hana.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

Nīnau: He aha ka mea i hoʻoheheʻe ʻia ka mea hoʻomaha ma ka International Space Station?



A: I ka wā o ke kaʻaahi, ua hū ʻia kahi ʻōhū o ka mea hoʻoheheʻe mai loko mai o kahi radiator hoʻihoʻi ma ka module Laboratory Nauka o Rūsia.

Nīnau: Ua pilikia koke nā cosmonauts?



A: ʻAʻole i pilikia koke nā cosmonauts, akā ua kauoha ʻia lākou e haʻalele i kēlā wahi no ko lākou palekana.

Nīnau: Ua hana mua kēia?



A: ʻO kēia ke kolu o nā hanana e pili ana i kahi leak wai hoʻoluʻu mai nā lako Lūkini i hoʻopili ʻia i ka ISS.

Nīnau: Ke hoʻopilikia nei ka leak hoʻoluʻu i nā hana ISS?



A: ʻAʻole i hoʻopilikia ka leak i nā hana ISS, no ka mea, e holo pono ana ka radiator nui.

Nīnau: He aha nā hana e hana ʻia e hoʻoponopono i ka pilikia?



A: Ke nānā nei nā ʻenekinia i ka ʻikepili no ka hoʻoholo ʻana i ke kumu o ka leak coolant a me nā hana hiki ke pale i nā hanana e hiki mai ana.

Nīnau: Aia kekahi mau hoʻololi koke i ka hana ʻana o ke kahua mokulele?



A: Ua ʻōlelo ʻo NASA e hoʻomau nei nā hana ma ka ISS e like me ka mea maʻamau, me ka hoʻonohonoho hou ʻana i nā spacewalks a me nā astronauts e hoʻomaka mau ana e ʻimi ma waho o ke kahua.