Poʻomanaʻo Hou: Ke ʻike ʻana i kahi ʻeke mea hana noʻonoʻo i ka Orbit o ka Honua: He manawa kūpono e nānā i nā hōkū.

Ua wehe ʻia kahi hanana ʻokoʻa ma ka ʻōpuni o ka Honua, e hoʻohauʻoli ana i nā mea nānā hōkū a me nā mea leʻaleʻa like. ʻO ka hoʻokuʻu ʻia ʻana i ka wā o kahi kaʻaahi i alakaʻi ʻia i ka hana ʻana i kahi mea lani hou-he ʻeke mea hana e lana wale ana i ka lewa. ʻO ka pahu mea hana, i hoʻokuʻu ʻia e nā astronauts NASA ʻo Jasmin Moghbeli lāua ʻo Loral O'Hara i ka wā e hana ana i ka hoʻoponopono ʻana ma waho o ka International Space Station (ISS), ke hele nei a puni ka honua i ka wikiwiki o 17,000 mau mile i kēlā me kēia hola.

Ua ʻike ʻia ka ʻili o ka ʻeke ma nā wahi like ʻole mai kona hoʻokuʻu ʻole ʻia ʻana. Hōʻike nā ʻike i kēia manawa ua hoʻololi ʻia ka ʻeke hāmeʻa i mea orbital ʻokoʻa a i ʻole nā ​​ʻōpala ākea. Ke nānā ikaika nei ka US Space Force i kāna alahele.

No ka poʻe makemake i ka ʻike maka ʻana i kēia mea kupaianaha, pono nā binoculars a i ʻole ke telescope. ʻOiai he liʻiliʻi liʻiliʻi ka ʻeke hāmeʻa, hiki i kona reflectivity kiʻekiʻe ke ʻike ma lalo o nā kūlana kūpono. I kēia pō (21 Nowemapa), hiki i nā poʻe noho ma kekahi mau wahi o UK, me South Wales, nā Cotswolds, a me Oxfordshire, hiki ke ʻike iā ia i nā hola ahiahi. I ka hele ʻana o ka pō, manaʻo ʻia e hele ka ʻeke mea hana ma luna o North London a me ke kahakai hikina.

No ka hoʻonui ʻana i kou manawa e ʻike ai, e makaʻala i ke ʻano o ka wā. Hiki i nā poʻe noho ma ka ʻaoʻao hema o Pelekane ke ʻike maikaʻi loa ma waena o 6:24 PM a me 6:34 PM. Eia nō naʻe, aia nā hōʻike e hōʻike ana ʻo ka manawa kūpono e nānā ai i ka ʻeke mea hana ma ka lā 24 Nowemapa, ma waena o 5:30 PM a me 5:41 PM.

Ua wehewehe ʻo Astrophysicist Jonathan McDowell mai ka Harvard Center for Astrophysics ʻaʻole i loko o kahi orbit paʻa ka ʻeke hāmeʻa a ʻaʻole e ʻike mau ʻia. Akā, ua wānana ʻia e komo hou i ka lewa o ka Honua a e hemo loa i loko o kekahi mau mahina.

Hoʻopili i kēia manawa kakaʻikahi e ʻike i ka hui ʻana o nā mea i hana ʻia e ke kanaka me ka nui o ke ākea. E nānā pono i ka lani, a e ʻike i ka nani hoʻohiwahiwa o ko mākou kaiāulu.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke ʻike i ka ʻeke hāmeʻa reflective i ka orbit?

A: No ka ʻike ʻana i ka ʻeke mea hana, pono ʻoe i ka binocular a i ʻole ke telescope. E ʻimi iā ia ma nā wahi kikoʻī i nā puka makani i koho ʻia, e like me South Wales, nā Cotswolds, a me Oxfordshire i ke ahiahi. Ma hope aku, manaʻo ʻia e hala ma luna o North London a me ke kahakai hikina.

Q: ʻO ka manawa hea ka manawa kūpono e ʻike ai i ka ʻeke mea hana?

A: ʻO ka manawa i manaʻo ʻia e nānā i ka ʻeke mea hana ma ka lā 24 Nowemapa, ma waena o 5:30 PM a me 5:41 PM. ʻO ka poʻe noho ma ka ʻaoʻao hema o Pelekane, ʻo ia hoʻi ma nā wahi e like me South Wales, nā Cotswolds, a me Oxfordshire, ʻoi aku ka nui o ka ʻike ma waena o 6:24 PM a me 6:34 PM.

Nīnau: E ʻike mau ʻia ka ʻeke mea hana no ka manawa pau ʻole?

A: ʻAʻole, ʻaʻole i loko o kahi orbit paʻa ka ʻeke mea hana a manaʻo ʻia e komo hou i ka lewa honua i loko o kekahi mau mahina. Ke hana ʻia, e ʻā loa ia.

Nīnau: ʻO wai ke nānā nei i ke ala o ka ʻeke hāmeʻa?

A: Ke nānā ikaika nei ka US Space Force i ke ala o ka ʻeke mea hana i hoʻohuli ʻia i ka mea orbital.