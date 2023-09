Hōʻike ʻia kahi Avialan Theropod hou i nā ʻike e pili ana i ka Evolution Bird Early in the Late Jurassic

Ua ʻike ʻia ma Kina he 150 miliona mau makahiki avialan theropod dinosaur i kapa ʻia ʻo Fujianvenator prodigiosus, e hoʻomālamalama ana i ka ulu mua ʻana o nā manu a me ka Late Jurassic terrestrial kaiaolaola. ʻO nā Avialans kahi clade e pili ana i nā manu āpau o kēia manawa akā ʻaʻole ʻo Deinonychus a i ʻole Troodon.

A hiki i kēia manawa, ua kaupalena ʻia ko mākou ʻike i ka ulu mua ʻana o nā avialans ma muli o ka nele o nā mōʻalihaku mai ka wā Jurassic, ʻokoʻa mai ka Middle-Late Jurassic Yanliao Biota ma ka ʻākau hikina o Kina a me nā Limestones German Solnhofen. ʻO kēia mau mea i ʻike ʻia he 30 miliona mau makahiki ma waena o ka Jurassic a me nā manu Cretaceous kahiko loa i ʻike ʻia. He mea koʻikoʻi ka Jurassic avialans no ka wehe ʻana i ke kumu hoʻomohala o nā manu a me ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻopaʻapaʻa phylogenetic e pili ana i ko lākou kumu.

Hōʻike ʻia ka hui hou avialan, Fujianvenator prodigiosus, i kahi hui kūʻokoʻa o nā morphologies i hui pū ʻia me nā avialans ʻē aʻe, troodontids, a me dromaeosaurids, e hōʻike ana i ka evolution mosaic i ka hoʻomaka ʻana o nā manu. ʻOiai ke kulike nei ka morphology forelimb o Fujianvenator me ka ʻāpana lālā manu maʻamau, ʻano ʻokoʻa kona hoʻolālā hope. Hōʻike ka wāwae haʻahaʻa lōʻihi a me nā hiʻohiʻona ʻē aʻe ua noho paha ʻo Fujianvenator i kahi ʻano like me ke ʻano o ka puʻu ma ke ʻano he kukini kiʻekiʻe a i ʻole he wade wāwae lōʻihi, e hōʻike ana i kahi niche kaiaola i ʻike ʻole ʻia no nā avialans mua.

Ua ʻike ʻia nā mōʻalihaku o Fujianvenator ma ka Late Jurassic Zhenghe Fauna, aia ma Fujian Province, Kina. ʻO ka pūʻulu mōʻalihaku vertebrate i loaʻa ma kēia pūnaewele e pili ana i nā teleosts, testudines, a me choristoderes, e hāʻawi ana i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka fauna kūloko i ka wā o ka Late Jurassic–Early Cretaceous period. Hāʻawi ka Zhenghe Fauna i nā hōʻike o nā holoholona honua a hāʻawi i nā manawa hou no ke aʻo ʻana i ka Late Jurassic kaiaolaola.

ʻO ka loaʻa ʻana o Fujianvenator a me ka Zhenghe Fauna e hoʻonui i ko mākou ʻike e pili ana i ka evolution avialan a me ka ʻokoʻa o ka Late Jurassic terrestrial kaiaola. Hoʻomau ʻia ka mākaʻikaʻi ʻana o ia wahi e wehe i nā ʻike hou aʻe i kēia wā hoihoi i ka mōʻaukala o ka Honua.

Source:

– Xu, L., Wang, M., Chen, R., Dong, L., Lin, M., Xu, X., Tang, J., ʻoe, H., Zhou, G., Wang, L. , He, W., Li, Y., Zhang, C., & Zhou, Z. (2023). He avialan theropod hou mai kahi iʻa honua Jurassic e kū nei. ʻAno, 10.1038/s41586-023-06513-7.