Nā ʻike hou i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū ma ka Galactic Center

ʻO nā kiʻi hou i paʻa ʻia e ka James Webb Space Telescope ua hoʻomālamalama i ke kaʻina hana paʻakikī o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū ma ke kikowaena o ka galaxy Milky Way. Hoʻolako ʻia me nā kiʻi paʻi kiʻi kiʻekiʻe a me nā mea hana koʻikoʻi, hoʻohana ke telescope i ka astronomy infrared e nānā i nā mea lani i ʻike ʻole ʻia e ka ʻenehana kahiko.

Ua kālele 'ia ka telescope ma kahi 'āina i kapa 'ia 'o Sagittarius C, aia ma kahi o 25,000 mau makahiki māmā mai ka Honua. ʻO kāna ʻōlelo hoʻoholo ikaika i hiki ai i nā astronomers ke aʻo i kēlā me kēia hōkū, hāʻawi i nā kikoʻī i ʻike ʻole ʻia. Wahi a Samuel Crowe, ka mea noiʻi nui ma ke Kulanui o Virginia, "E hōʻike ana [nā kiʻi] i ka nui o nā kikoʻī, e ʻae iā mākou e aʻo i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū ma kēia ʻano kaiapuni ma ke ʻano i hiki ʻole ma mua."

ʻO ka mea mahalo, ua hōʻike pū nā ʻike i nā hiʻohiʻona i ʻike ʻole ʻia e ka poʻe noiʻi e nānā pono nei. ʻO ke kikowaena galactic, i ʻike ʻia no kona kūlana koʻikoʻi, ua manaʻo ʻia he kahua hoʻāʻo no nā manaʻo e pili ana i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū. Ma ka loaʻa ʻana o ka ʻike maikaʻi o kēia kaiapuni, manaʻo ka poʻe astronomers e hōʻoia i kā lākou mau kuhiakau.

Eia kekahi, i ka wā o ka nānā ʻana, ua ʻike ʻia ka pahupaʻikiʻi kokoke-infrared o ka telescope i ka hoʻokuʻu nui ʻana o ka hydrogen ionized e hoʻopuni ana i kahi ao ʻeleʻele. ʻO kēia hiʻohiʻona, ka mea maʻamau i pili i nā hōkū nui ʻōpio, kāhāhā nā kānaka ʻepekema ma ke ʻano o kona nui. Ke hoʻomaka nei nā noiʻi hou e hoʻomaopopo i nā kumu kumu o kēia mau hoʻokuʻu.

Ma waho aʻe o ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū, ua kōkua pū ka James Webb Space Telescope i ko mākou ʻike no ka ʻōnaehana solar a me kāna mau hoku. Mai kona hoʻomaka ʻana i ka makahiki 2021, ua hāʻawi ʻo ia i nā ʻike koʻikoʻi i ke kumu a me ka ulu ʻana o ke ao.

He aha ka James Webb Space Telescope?

ʻO ka James Webb Space Telescope kahi mākaʻikaʻi ākea kiʻekiʻe i hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 2021. Ua lako ʻia me nā kāmera ikaika a me nā mea hana koʻikoʻi e hiki ai iā ia ke nānā i nā mea lani me nā kikoʻī nui.

He aha ka infrared astronomy?

ʻO ka astronomy infrared he lālā o ka astronomy e kālele ana i ke aʻo ʻana i nā mea lani me ka hoʻohana ʻana i ka radiation infrared. ʻO kēia ʻano pāhawewe ʻoi aku ma mua o ke kikoʻī ʻike ʻia a he mea pono loa ia i ka hōʻike ʻana i nā mea e hoʻokuʻu i nā pae haʻahaʻa o ka mālamalama ʻike ʻia.

He aha ka mea i hopu ʻia e ka telescope ma ke kikowaena o ka galaxy?

Ua kiʻi ka telescope i nā kiʻi o kahi māhele o ka galaxy i kapa ʻia ʻo Sagittarius C, e hōʻike ana ma kahi o 500,000 mau hōkū a me nā hiʻohiʻona ʻike ʻole a ka poʻe noiʻi e ʻimi nei i nā kikoʻī.

He aha nā mea kāhāhā o nā kānaka ʻepekema e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻia o ka hydrogen ionized?

ʻOiai pili pinepine ʻia nā hoʻokuʻu hydrogen ionized me nā hōkū nui ʻōpio, ʻoi aku ka nui o nā hoʻokuʻu i ʻike ʻia ma ke kikowaena galactic ma mua o ka manaʻo o nā ʻepekema. Ke hoʻomaka nei nā noiʻi hou aʻe e hoʻomaopopo i nā hana ma hope o kēia mau hoʻokuʻu.

He aha nā haʻawina ʻē aʻe a ka James Webb Space Telescope i hana ai?

Ma waho aʻe o ke aʻo ʻana i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū, ua hāʻawi ka telescope i nā ʻike koʻikoʻi i ka ʻōnaehana solar a me kāna mau hōkū mai kona hoʻomaka ʻana i ka makahiki 2021. Ua kōkua ia i ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike i ke kumu a me ka ulu ʻana o ke ao.