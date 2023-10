Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i ka neʻe ʻana o nā ʻātoma hao i loko o ke kumu paʻa o ka honua

Ua ʻike hou aku nā ʻepekema ʻepekema i ka neʻe ʻana o nā ʻātoma hao i loko o ke kumu paʻa o ka Honua. ʻO kēia ʻike hou e hoʻomālamalama i ka dynamics koʻikoʻi o ko mākou honua honua a hāʻawi i nā ʻike i ke kahua magnetic o ka Honua.

Ua māhele ʻia ke poʻo o ka Honua i ʻelua ʻāpana: ʻo ke kumu wai waho a me ke kumu paʻa i loko. ʻO ke kumu o loko paʻa, ʻoiai kona inoa, ʻaʻole holo ʻole. Ua ʻike ʻia no kekahi manawa aia ka hana seismic i loko o ke kumu o loko, akā i kēia manawa ua ʻike nā kānaka ʻepekema ʻike pū kekahi mau hao hao i ka neʻe.

He hopena koʻikoʻi kēia neʻe ʻana o nā ʻātoma hao i loko o ke poʻo paʻa i ko mākou ʻike ʻana i ke kahua magnetic o ka Honua. Hoʻokumu ʻia ke kahua magnetic e ka neʻe ʻana o ka hao i hoʻoheheʻe ʻia ma ka ʻaoʻao o waho, a ʻo ka neʻe ʻana o nā ʻātoma hao i loko o ke poʻo i loko e hiki ke hoʻoikaika i ka ʻano magnetic holoʻokoʻa o ka honua.

Ma ke aʻo ʻana i nā hawewe seismic e holo ana ma ka Honua, ua hiki i nā ʻepekema ke nānā i nā loli maʻalahi i nā waiwai o ke kumu o loko. Hōʻike kēia mau hoʻololi i ka neʻe ʻana o nā ʻātoma hao, e hōʻike ana i ke ola ʻana o kēia mea i ʻike ʻole ʻia.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka neʻe ʻana o nā ʻātoma hao i loko o ke poʻo paʻa i loko he hana koʻikoʻi ia i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻoikaika paʻakikī o ke kumu honua a me ke kahua magnetic. Hoʻohui kēia haʻawina i ko mākou ʻike i ka hana o loko o ko mākou honua a hiki ke kōkua i ka holomua ma nā kula e like me ka geophysics a me ka geomagnetism.

Sources:

