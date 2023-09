Hoʻokele ʻo Robot Soft i nā kaiapuni paʻakikī me ka hoʻohana ʻana i ka naʻauao kino

Hōʻuluʻulu manaʻo: Ua hoʻomohala ka poʻe noiʻi i kahi robot palupalu "brainless" hiki ke hoʻokele kūʻokoʻa i nā kaiapuni paʻakikī me ka hoʻohana ʻana i ka naʻauao kino. ʻAʻole e like me nā hiʻohiʻona mua, hiki ke huli wale i ka hālāwai ʻana i nā pilikia, hiki i kēia robot ke huli pono iā ia iho ma muli o kāna hoʻolālā asymmetrical. Hana ʻia ka lopako me nā elastomers kristal wai e like me ka lipine a hoʻonohonoho ʻia i ka neʻe ʻana ke kau ʻia ma luna o ka ʻili i ʻoi aku ka wela ma mua o ka ea ambient. ʻOi aku ka mahana o ka ʻili, ʻoi aku ka wikiwiki o ka ʻōwili ʻana. ʻO kēia neʻe kūʻokoʻa e hiki ai i ka robot ke neʻe i nā arcs, hele i nā maze dynamic, a pale i ka paʻa ʻana ma waena o nā mea like.

Ua kūkulu kekahi hui o nā mea noiʻi ma North Carolina State University i kā lākou hana mua ma ka hoʻokele robot palupalu e hana i kahi lopako hou e hiki ke hoʻokele i nā kaiapuni ʻoi aku ka paʻakikī a me ka ikaika. Hiki i ka lopako palupalu mua ke hoʻokele i nā maze maʻalahi akā hiki ke huli wale i ka wā i loaʻa ai kahi keʻakeʻa, e alakaʻi ana i ka hiki ke paʻa.

ʻAʻole pono ka lopako "brainless" hou i ke kamepiula a i ʻole ke alakaʻi kanaka ʻoiai e hana ana ma o ka naʻauao kino. Hana ʻia ʻo ia me nā elastomers kristal wai e like me ka lipine i hoʻonohonoho ʻia i ka neʻe ʻana ke kau ʻia ma luna o kahi ʻili wela ma mua o ka ea ambient. ʻO ka ʻāpana o ka lipine e hoʻopā i ka ʻili i ʻaelike, e hoʻoulu ai i ka neʻe ʻana. ʻO ka hoʻolālā asymmetrical o ka lopako hiki iā ia ke hoʻololi me ka ʻole e pili ana i kahi mea. Ke neʻe nei ʻo ia i nā arcs, kahi e hiki ai iā ia ke hoʻokele i nā mazes me ka ʻole o ka paʻa ʻana a wili i kona ala i waho ma waena o nā mea pale like.

Ua hōʻike ka poʻe noiʻi i ka hiki o ka lopako ke hoʻokele i nā maze paʻakikī, me ka poʻe me nā paia neʻe, a kūpono i nā wahi haiki. Ua hoʻāʻo lākou i ka lopako ma ka ʻili metala a me ke one. ʻO ka hoʻomohala ʻana o kēia lopako kahi pae i mua i ka hoʻolālā robot palupalu, ʻoi aku no nā noi kahi e hiki ai iā lākou ke ʻohi i ka ikehu wela mai ko lākou kaiapuni.

ʻO ka haʻawina, i kapa ʻia ʻo "Physically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Escaper," e paʻi ʻia ma ka puke pai Science Advances. Ua kākoʻo ʻia ka noiʻi e nā haʻawina mai ka National Science Foundation.

Sources:

- Ke Kulanui o North Carolina State: https://news.ncsu.edu/2021/09/physical-intelligent-soft-robot/

- Nā holomua ʻepekema: https://advances.sciencemag.org/content/7/37/eabe4469