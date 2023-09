ʻO Jellyfish Challenge Ka ʻike kuʻuna o ke aʻo ʻana me ka ʻole o ka lolo waena, e hoʻāla ana i nā ʻike Evolutionary.

Ua ʻike ka poʻe noiʻi i kahi ʻike hoihoi e pili ana i ka iʻa pahu Caribbean - ʻoiai ʻaʻohe o ka lolo waena, hiki i kēia mau mea ola ke aʻo ma o ka hui ʻana. Ua ʻike ʻia kēia mana noʻonoʻo, i manaʻo ʻia ma mua e koi i kahi ʻōnaehana hoʻonohonoho kikowaena, ua ʻike ʻia ʻo ka hui jellyfish e kuʻi ana i kekahi mea me ka ʻike ʻike e pale aku ai i ka hui ʻana o ka wā e hiki mai ana. Ua hoʻolālā ʻia nā hoʻokolohua e wehe i kēia hiki ke hoʻohālike i ke ʻano kūlohelohe o ka jellyfish, e alakaʻi ana i nā ʻike koʻikoʻi koʻikoʻi. E aʻo hou aʻe i nā ʻāpana liʻiliʻi "maka-lolo" o ka jellyfish, i kapa ʻia ʻo rhopalia, e hoʻomālamalama i ke kumu o ke aʻo ʻana.

He luʻi kēia ʻimi ʻāina i nā manaʻo lōʻihi e pili ana i ka cognition a me ka pono o ka lolo no ke aʻo ʻana. ʻO ka pahu jellyfish, me nā cnidarians ʻē aʻe e like me nā anemone kai, hōʻike i ka hoʻonaʻauao hui, kahi kaʻina noʻonoʻo i manaʻo mua ʻia e koi i kahi ʻōnaehana hoʻonohonoho kikowaena. Ua wehe kēia hōʻike i nā manaʻo hou e pili ana i ka ulu ʻana o ke aʻo ʻana a me ka ʻike, e hōʻike ana ua ulu mua kēia mau mea i ka lāʻau o ke ola ma mua o ka mea i manaʻoʻiʻo mua ʻia.

ʻO ka hopena o kēia noiʻi ʻana ma mua o ke ʻano o ka biology. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano hoʻonaʻauao o ke kino e like me ka maʻalahi e like me ka jellyfish hiki ke loaʻa i nā hopena hohonu no ka naʻauao artificial (AI) a me ka noiʻi pūnaewele neural. ʻO ke ʻano decentralized o ka ʻōnaehana nūnū o ka jellyfish, kahi e hiki ai i kēlā me kēia rhopalium ke hana a aʻo kūʻokoʻa, hāʻawi i kahi kumu hoʻohālike kūʻokoʻa no nā ʻōnaehana aʻo puʻupuʻu.

ʻO nā haʻawina e pili ana i nā pūnaewele neural o ka moon jellyfish ua hāʻawi mua i nā ʻike i ka hoʻoponopono ʻana i ka neʻe ʻana a me ke kūpaʻa o ka ʻōnaehana nerve. Ua hoʻomohala ka poʻe noiʻi ma ke Kulanui o Bonn i kahi hiʻohiʻona makemakika e ʻimi i ke ʻano o ka hoʻoulu ʻia ʻana o ka nerve cell e hiki ai i ka neʻe ʻana o ka iʻa. Hiki i kēia noiʻi ke kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka mana kūʻokoʻa o nā robots i lalo o ka wai e pili ana i nā loina ʻauʻau jellyfish, a hiki i kēia mau loina ke loaʻa i nā noi ākea ma ke kahua o ka robotics.

Eia kekahi, ʻo ke aʻo ʻana i nā mīkini aʻo pahu pahu i hiki ke hoʻoikaika i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana hoʻonaʻauao ʻole. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ke aʻo ʻana a hoʻololi ʻana o ke kino maʻalahi e like me ka jellyfish i kāna ʻano, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻolālā i nā ʻōnaehana AI e aʻo ai mai ke kaiapuni a hoʻololi i ke ʻano like. Hiki i kēia ke alakaʻi i ka hoʻokumu ʻana i nā ʻōnaehana AI ʻoi aku ka ikaika a hiki ke hoʻololi i hiki ke hana pono i nā kaiapuni paʻakikī a ʻike ʻole ʻia.

Hiki i nā ʻike i loaʻa mai nā ʻano hoʻonaʻauao o ka jellyfish ke hoʻololi hou i nā kahua o ka naʻauao a me ke aʻo mīkini. Hiki iā lākou ke kōkua i ke ala no ka hoʻomohala ʻana i nā algorithms hou e aʻo mai nā kumu kuʻuna ʻole, e hoʻonui ana i nā hiki no AI a me ke aʻo ʻana i nā mīkini i nā noi like ʻole.

Sources:

– [Ka inoa o ka ʻatikala] na [Ka inoa o ka mea kākau]

– [Ka inoa o ka ʻatikala] na [Ka inoa o ka mea kākau]