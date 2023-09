ʻO Jellyfish Challenge Nā Manaʻo Kuʻuna e pili ana i ka hiki ke aʻo

ʻO Jellyfish, ʻoiai ʻaʻohe o ka lolo kikowaena, hōʻike i ka hiki ke aʻo holomua e like me ke kanaka a me nā meaola paʻakikī ʻē aʻe, e hoʻokūkū nei i nā manaʻo kuʻuna e pili ana i nā kaʻina aʻo neural. Ma kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Current Biology, ua aʻo nā kānaka ʻepekema i ka iʻa pahu pahu Caribbean (Tripedalia cystophora) e aʻo e ʻike a pale aku i nā pilikia, e hōʻike ana e hiki i kēia mau mea maʻalahi ke loaʻa ka hiki ke pale aku i nā pilikia ma o ke aʻo ʻana.

He ʻōnaehana ʻike paʻakikī ko Caribbean box jellyfish, ʻaʻole i ʻoi aku ka nui ma mua o ka manamana lima me 24 mau maka i hoʻokomo ʻia i loko o ko lākou kino e like me ka bele. Hoʻohana lākou i ko lākou ʻike no ka hoʻokele ʻana ma waena o nā wai ʻeleʻele a ʻalo i nā aʻa lāʻau ma lalo o ka wai e hopu i ka mea pio. Ma ka nānā ʻana i ka iʻa i loko o kahi ʻano hoʻonaʻauao hoʻohālikelike - kahi pahu pōʻai i hoʻonani ʻia me nā ʻōniʻoniʻo hina a keʻokeʻo - ua ʻike nā mea noiʻi ua hoʻomaikaʻi ka jellyfish i ko lākou mākau hoʻokele i ka manawa. Ua hoʻonui lākou i ko lākou mamao awelika i ka pā, hoʻohālua i ka helu o nā pivots kūleʻa e pale aku i ka hui ʻana, a hoʻemi i ka pili ʻana me ka pā.

Ua noiʻi pū ka poʻe noiʻi i ke kaʻina hana kumu o ke aʻo ʻana o ka jellyfish. Ua hoʻokaʻawale lākou i nā kikowaena ʻike maka o ka iʻa i kapa ʻia ʻo rhopalia, nona nā maka ʻeono a mālama i ka neʻe ʻana o ka jellyfish. Ma ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka rhopalia me ka hoʻoulu ʻana i ka uila i ka wā e hoʻokokoke ana i nā kaola hina, ua ʻike nā mea noiʻi ua hoʻomaka ka hale e hana i nā hōʻailona pale-dodging i pane i nā kaola hina hina. Ua hōʻike kēia i ka hoʻohui ʻana i nā mea ʻike maka a me nā mea hoʻoikaika mechanical e pono ai no ke aʻo ʻana i nā hui i ka jellyfish a ʻo ka rhopalia ke kikowaena aʻo.

Hoʻopiʻi ka haʻawina i nā manaʻo mua e pono ai ke aʻo mua i ka lolo kikowaena a hoʻomālamalama i nā aʻa evolutionary o ke aʻo ʻana a me ka hoʻomanaʻo. Hoʻolālā ka poʻe noiʻi e noiʻi hou aku i ka pili pūnaewele o nā ʻōnaehana nūnū jellyfish e wehe i nā hana ma hope o ka hoʻokumu ʻana i ka hoʻomanaʻo. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka hiki ke aʻo ʻana o nā ʻōnaehana maʻalahi loa hiki ke hāʻawi i nā ʻike i nā mīkini kelepona kumu i ulu mua ʻia ma ka mōʻaukala o ka ʻōnaehana nerve.

Sources:

- Biology o kēia manawa: he puke pai ʻepekema ʻepekema i paʻi ʻia e Cell Press, e uhi ana i nā ʻano like ʻole o ka biology.

- Ke aʻo ʻana: "Aʻo hui i loko o ka pahu jellyfish Tripedalia Cystophora" i paʻi ʻia ma Current Biology.