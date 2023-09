Hoʻihoʻi ʻia nā ʻāpana o ka lolo i ke kai kahiko

Ua ʻike ʻia kahi noiʻi hou e ka poʻe loea ma ka Center for Genomic Regulation ua loaʻa nā ʻāpana o ka lolo ma nā kai pāpaʻu ma kahi o 800 miliona mau makahiki i hala. Ma o ka nānā ʻana i nā placozoans, nā holoholona moana liʻiliʻi, ua loaʻa i nā mea noiʻi nā ʻike i ka huakaʻi evolutionary o nā neurons.

ʻO nā Placozoans, ʻo ia ka nui o ka nui o ke one, noho lākou i loko o nā wai mehana a pāpaʻu a ola ma ka ʻai ʻana i nā limu a me nā microbes. ʻOiai ka nele o nā ʻāpana a i ʻole nā ​​​​ʻāpana kino ʻokoʻa, ua manaʻo ʻia nā placozoans kekahi o nā laina holoholona mua ʻelima, me ka ctenophores, sponges, cnidarians, a me bilaterians.

ʻO ke kikowaena o ka noho ʻana o nā placozoans he mau peptidergic cell, e hoʻokuʻu ana i nā peptides e kuhikuhi i kā lākou hānai a me nā neʻe. Ua hoʻohana ka haʻawina i ka molecular a me ka helu helu helu e hana i "cell atlases" i mea e hoʻomaopopo ai i ka ulu ʻana a me ka hana o kēia mau cell. Ua ʻike ʻia ua lawelawe ʻia kēia mau peptidergic cell ma ke ʻano he precursors i nā neurons hou.

Ua wehe nā mea noiʻi i kahi pūnaewele paʻakikī o nā ʻano cell "ma waena" e hoʻopili i nā ʻano cell ʻeiwa nui i nā placozoans. Eia kekahi, ʻo nā pūnaewele peptidergic, ʻokoʻa mai nā cell ʻē aʻe, ua hōʻike i kahi ʻano like ʻole me nā neurons i puka mai i mau miliona mau makahiki ma hope o nā mea ola ʻoi aʻe. ʻAʻole ʻike ʻia kēia ʻano like ʻole me nā neurons i nā ʻano lālā mua e like me nā sponges a i ʻole ctenophores.

Ua hōʻike ʻia ka haʻawina i ʻekolu mau ʻano like ʻole ma waena o nā cell peptidergic a me nā neurons. ʻO ka mea mua, hoʻokaʻawale nā ​​​​pūnaewele placozoan i kahi ʻano like me ka neurogenesis i ʻike ʻia i nā cnidarians a me nā bilaterians. ʻO ka lua, loaʻa i kēia mau keena nā ʻāpana he nui o ka pau ʻana o ka leka uila akā nele nā ​​ʻano o kahi neuron maoli, e like me ke alakaʻi ʻana i nā hōʻailona uila. ʻO ka mea hope loa, ua hōʻike ʻia ke aʻo hohonu e kamaʻilio nei kēia mau cell ma o GPCR i hoʻomaka ʻia e nā neuropeptides, e hoʻohālikelike ana i ka kamaʻilio neuronal.

Ma ka hōʻike ʻana i ka timeline evolutionary, hōʻike ka noiʻi i ke ʻano o nā ʻāpana kumu o nā neurons i ke kai kahiko 800 miliona mau makahiki i hala. Ma kahi o hoʻokahi haneli ma hope o ka ʻike ʻia ʻana o ko lākou mau kūpuna, ua ulu aʻe nā cell peptidergic placozoans e loaʻa i nā hiʻohiʻona koʻikoʻi e pono ai no nā neurons, e like me nā kahawai ion a me nā scaffolds post-synaptic.

ʻOiai ua manaʻo ʻia ua ʻike ʻia ka neuron hou ma kahi o 650 miliona mau makahiki i hala aku nei, aia nā cell like neuronal i nā ctenophores me nā ʻano ʻokoʻa, e hāpai ana i nā nīnau e pili ana i ka evolutionary trajectory o nā neurons. Hoʻoikaika nā mea kākau o ka noiʻi i ka pono o ka noiʻi hou ʻana e hoʻoponopono i kēia mau nīnau hāmama a loaʻa ka ʻike maopopo loa i nā ala evolutionary o nā neurons a me nā ʻano cell ʻē aʻe.

Ke hoʻomau nei ka holomua ʻana o ka genomic sequencing, ua manaʻo ʻia e wehe mālie ʻia nā mea huna i mālama ʻia e nā holoholona hoʻohālike ʻole e like me nā placozoans, ctenophores, a me nā sponges, e hoʻomālamalama hou aku i ka moʻolelo evolutionary o ke ola.

Sources:

– [Cell Journal](https://www.cell.com/)

- [Ke kikowaena no ka hoʻoponopono Genomic](https://www.crg.eu/)