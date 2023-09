Hāʻawi ʻo DishBrain Study i nā hōʻike ikaika no ke kuhiakau lolo koʻikoʻi

ʻO kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi ma Cortical Labs a me Ke Kulanui o Melbourne ua hāʻawi i nā hōʻike ikaika i ke kākoʻo ʻana i ke kuhiakau lolo koʻikoʻi. Hōʻike kēia kuhiakau e hiki ke hana i nā ʻano paʻakikī i ka lolo o ke kanaka inā aia nā neurons i kahi kūlana kaulike maikaʻi i ʻike ʻia he "neural critical". Ma kēia mokuʻāina, hiki i nā mea hoʻokomo liʻiliʻi ke hoʻoulu i nā "avalanches" o ka hana lolo.

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i kahi hōʻiliʻili o 800,000 mau neural cell kanaka, i kapa ʻia ʻo DishBrain, e aʻo i ka hana ʻana o nā neurons i ka ʻike. Ua aʻo ʻia ka neural network e pāʻani i ka pāʻani o Pong. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications, ʻo ia ka hōʻike ikaika loa i kēia lā i ke kākoʻo ʻana i ke kuhiakau lolo koʻikoʻi.

Ua hōʻike ʻia nā hopena o ke aʻo ʻana i ka wā e hāʻawi ʻia ai nā neurons i ka hoʻokomo sensory pili i ka hana, hoʻololi kā lākou ʻano, hoʻokomo iā lākou i kahi kūlana kiʻekiʻe kahi e hiki ai i nā mea liʻiliʻi ke hoʻoulu i ka hana lolo nui. Ua pili kēia kūlana koʻikoʻi me ka hana ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana.

Eia naʻe, ua ʻike pū nā mea noiʻi ʻaʻole lawa ka manaʻo koʻikoʻi wale nō no ke aʻo ʻana e hana i loko o kahi pūnaewele neural. Pono ke aʻo ʻana i kahi loop pane kahi e hāʻawi ʻia ai ka ʻike hou aku e pili ana i nā hopena o kāna mau hana.

Loaʻa i nā hopena o kēia noiʻi nā hopena koʻikoʻi no ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka lolo o ke kanaka i ka ʻike a hiki ke alakaʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau hou no nā maʻi neurological. Hāʻawi ka DishBrain model i kahi manawa kūʻokoʻa e aʻo ai i ka lolo kanaka me ka ʻole o nā palena o nā hiʻohiʻona holoholona.

Loaʻa i ka noiʻi nā noi kūpono ma ke kahua o ka lolo-kamepiula interface, hiki ke hoʻihoʻi i nā hana nalowale ma muli o ka pōʻino neural. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka hoʻolālā ʻana a me ka hoʻoulu ʻana me nā neural circuits i ka lolo no ka hoʻomohala ʻana i nā neural prostheses a me nā pilina lolo-kamepiula.

I ka hopena, hoʻohui ka haʻawina ʻo DishBrain i kahi ʻāpana koʻikoʻi i ka puʻupuʻu o ke kuhiakau lolo koʻikoʻi a wehe i nā mea hou no ka hoʻomaopopo ʻana i ka hana o ka lolo a me ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau no nā maʻi neurological.

