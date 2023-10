Koi ʻo Kauka Surgeon i nā mākua ʻaʻole e kūʻai i nā peni laser e like me nā mea pāʻani ma hope o ka loaʻa ʻana o ke keiki i ka pōʻino mau

Ke noi aku nei kekahi kauka ophthalmologist pediatric i nā mākua e ʻae i kā lākou mau keiki e pāʻani me nā peni laser e like me nā mea pāʻani, ma hope o kahi hihia i loaʻa ai i kahi keikikāne 11 mau makahiki i ka pōʻino mau o ka maka. ʻO ke keikikāne, i kapa ʻia ʻo Harry, ua nalowale kona ʻike koʻikoʻi ma mua o kēia makahiki a ua hōʻike nā hōʻike i ka pōʻino nui o kāna retina. I kēia manawa, loaʻa iā ia nā inikini o kēlā me kēia mahina, akā ʻaʻole hiki ke hoʻi piha kona ʻike.

Ua hōʻike ʻo Aabgina Shafi, ke kauka lapaʻau e mālama ana iā Harry, ʻehā mau keiki ʻē aʻe ma Yorkshire e mālama nei i ka mālama ʻana no nā pōʻino like i hana ʻia e nā peni laser. Ua ʻōlelo ʻo Miss Shafi e hiki i ka pōʻino i hoʻoili ʻia e kēia mau hāmeʻa ke hopena i ka makapō a i ʻole nā ​​ʻeha hiki ʻole ke hoʻihoʻi ʻia, e pono ai ka nānā ʻana i ke ola. ʻOiai ʻaʻole ʻae ʻia ka hoʻomālamalama ʻana i ka laser ma kahi kaʻa e neʻe ana, ua kūpono ke kūʻai aku a nona nā peni laser ma UK.

Ua wehewehe ʻo Miss Shafi he nui nā peni laser i loaʻa ma ka mākeke ʻaʻole i kūlike i nā kūlana palekana EU, me kekahi oi aku i ka mana i hōʻailona ʻia. Ua ʻōlelo ʻo ia, ʻoiai e hauʻoli nā keiki i ka hoʻohana ʻana i kēia mau peni i ka pop balloons, ʻo ke kuhikuhi ʻana iā lākou i nā maka hiki ke alakaʻi i kahi pōʻino nui.

Ua ʻike nā mākua o Harry i ke kumu o ka pōʻino ma hope o ka lawe ʻana iā ia i kahi optician. Ua hōʻike ʻia nā hoʻokolohua i ka pōʻino o UV, a ʻo ia ka manawa i hoʻomanaʻo ai kona makuahine ua loaʻa iā ia kahi peni laser. Ma waho aʻe o ka ʻeha o kona maka ʻākau, ua hōʻike ʻia nā hoʻokolohua i ka pōʻino o kona maka hema, ʻoiai ʻaʻole i pili kona ʻike i kēia manawa.

ʻO ka makuahine o Harry, ka mea nāna i kūʻai i ka peni laser ma ka pūnaewele, hōʻike i ka minamina a koi aku i nā mākua ʻē aʻe e hana hewa like. Ua hōʻike ʻo ia i ka hopena lōʻihi i ke ola o kāna keiki, me kāna mau ʻoihana a me ka hiki ke hoʻokele.

He mea hoʻomanaʻo ka hihia i nā mākua e makaʻala i ke kūʻai ʻana i nā mea pāʻani no kā lākou mau keiki. Me he mea lā ʻaʻole ʻino nā peni laser, akā hiki ke loaʻa nā hopena koʻikoʻi ke hoʻohana hewa ʻia. He mea koʻikoʻi ia no nā mea hana a me nā mea kūʻai aku e hana mua i ka palekana a hōʻoia i ka hoʻokō ʻana o nā huahana i nā kūlana kūpono.

