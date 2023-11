Ke wehe nei i nā mea huna o ka mālamalama: Azimuthal Backflow a me Superoscillation

Ua loaʻa i ka poʻe noiʻi ma ke Kulanui o Warsaw's Faculty of Physics kahi mea i ʻike ʻia ma ka ʻoihana optics. Ma ka hoʻoulu ʻana i ʻelua mau kukui kukui i wili ʻia ma ka ʻaoʻao o ka uaki, ua hiki iā lākou ke hana i nā wili anti-clockwise i nā ʻāpana ʻeleʻele o ka superposition hopena. ʻO kēia hanana, i kapa ʻia ʻo 'azimuthal backflow', e hoʻāʻo i ko mākou ʻike kuʻuna o ka ʻano māmā a paʻa i nā hopena koʻikoʻi no ke aʻo ʻana i nā pilina māmā.

ʻO ka mea maʻamau, manaʻo mākou e neʻe nā mea i kahi ʻano wānana. Ke kiola mākou i ka pōleʻa tennis, ʻaʻole mākou e manaʻo e hoʻololi koke ia i ke ala a hoʻi mai iā mākou. Eia nō naʻe, ma ke ʻano o ka quantum mechanics, hiki i nā ʻāpana ke hōʻike i nā ʻano ʻano like ʻole. Hiki i nā ʻāpana kuantum ke neʻe i hope a milo paha i ka ʻaoʻao ʻē aʻe i kekahi mau manawa, kahi mea i kapa ʻia ʻo "backflow".

ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia ka hoʻihoʻi ʻana i nā ʻōnaehana quantum, ua hōʻike maikaʻi ʻia i nā optics kahiko me ka hoʻohana ʻana i nā kukui kukui. Ua kūkulu ʻia nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Warsaw ma luna o nā hana mua a nānā i ka hopena backflow ma nā ʻāpana ʻelua. Ma ka hoʻopololei ʻana i ʻelua mau kukuna kukui me ka mana orbital angular angular maikaʻi ʻole, ua ʻike lākou i ka manawa kūpono orbital angular angular kūloko ma nā ʻāpana ʻeleʻele o ke kumu hoʻohālikelike.

He mea nui ka hopena o kēia ʻike. Ua hoʻohana nā mea noiʻi i kahi mea ʻike nalu Shack-Hartman e nānā i ke ʻano, kahi ʻōnaehana e hāʻawi ana i ka naʻau kiʻekiʻe no nā ana spatial. Hiki i kēia ʻike ʻana i ka azimuthal backflow a me nā superoscillations i ka pae ke hoʻololi i nā noi e like me ka optical trapping a me ka hoʻolālā ʻana o nā uaki atomika ultra-precise.

Eia kekahi, ʻo nā ʻike i loaʻa mai kēia noiʻi e hoʻomālamalama i ka honua hoihoi o ka quantum mechanics a hāʻawi i kahi hiʻohiʻona hou i ke ʻano o ka mālamalama. Ke hoʻomau nei mākou i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka mālamalama, hiki iā mākou ke wehe i nā mea kupanaha hou aʻe e hoʻokūkū nei i kā mākou mau ʻepekema ʻepekema.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka backflow ma optics?

ʻO ka hoʻihoʻi hope e pili ana i kahi hanana kahi e hōʻike ai nā ʻāpana a i ʻole nā ​​nalu i ka neʻe ʻana i hope a i ʻole ka wili i ka ʻaoʻao ʻē aʻe i kekahi mau manawa. Ua ʻike maikaʻi ʻia i nā optics kahiko me ka hoʻohana ʻana i nā kukui kukui.

He aha ka azimuthal backflow?

ʻO Azimuthal backflow e pili ana i ka hopena counterintuitive i ʻike ʻia i ka wā e hoʻopili ana i ʻelua mau kukui kukui me nā amplitudes ʻokoʻa a me ka manawa orbital angular momentum. ʻO kēia ka hopena i ka puka ʻana mai o ka manawa kūpono orbital angular kūloko ma nā wahi ʻeleʻele o ke ʻano hoʻohālikelike hopena.

He aha nā superoscillations?

Hana ʻia nā Superoscillations ke ʻoi aku ka wikiwiki o ka oscillation kūloko o kahi superposition ma mua o kāna ʻāpana Fourier wikiwiki loa. Ua wehewehe mua ʻia i ka makahiki 1990 a loaʻa nā hopena koʻikoʻi no ka ʻano nalu. Ma ka pōʻaiapili o kēia noiʻi, ua komo nā superoscillations i ka pae i ka hōʻike ʻana o ka azimuthal backflow.

He aha nā mea hiki ke hoʻohana i kēia noiʻi?

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka azimuthal backflow a me nā superoscillations i ka phase he mau noi kūpono i nā kula e like me ka optical trapping a me ka hoʻolālā ʻana o nā uaki atomika ultra-precise. Ke wehe nei kēia mau ʻike i nā mea hou no ka hoʻopunipuni ʻana i nā pilina māmā-matter a me ka holomua ʻana i nā hiki ʻenehana.