ʻIke Nui: ʻIke nā kānaka ʻepekema i ka mamao loa a me ka māmā loa o ka lekiō wikiwiki a hiki i kēia lā

Ua loaʻa i kahi hui o nā ʻepekema honua i kahi ʻike kupanaha i ka hoʻopaʻa ʻana i nā leki uila wikiwiki (FRBs). Ua ʻike lākou i kahi FRB, i kapa ʻia ʻo FRB 20220610A, ʻaʻole ʻo ia ka mamao loa loa i hoʻopaʻa ʻia, akā ʻo ia kekahi o nā mea ʻoi loa i ʻike ʻia. Ma kahi o ʻewalu piliona mau makahiki no ka hōʻailona FRB mai FRB 20220610A e hōʻea i ka Honua i Iune o ka makahiki i hala, e hana ana ma kahi o 50 pakeneka ʻoi aku ma mua o ka mea paʻa moʻolelo mamao.

ʻO ka ikehu i hoʻokuʻu ʻia e FRB 20220610A i loko o nā milliseconds wale nō i manaʻo ʻia e like me ka mea a ko kākou Lā e hana ai i nā makahiki 30. Hoʻokaʻawale kēia ʻālohilohi kupaianaha iā FRB 20220610A mai ka hapa nui o nā FRB i ʻike mua ʻia. ʻOiaʻiʻo, ʻoi aku ka mālamalama ma mua o nā mea āpau akā hoʻokahi wale nō o nā FRB 55 i ʻike mua ʻia e ka Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Ma o ka nānā ʻana i hana ʻia me ka European Southern Observatory's Very Large Telescope, ua hoʻoholo ka hui alakaʻi o Australia i ka FRB 20220610A mai kahi hui ʻana a i ʻole trio o nā galaxies. Kūlike kēia ʻike me kekahi mau manaʻo e pili ana i ke kumu o nā FRB, ʻoiai ua manaʻo ʻia nā wehewehe ʻē aʻe e like me nā supernovae a me nā hōkū neutron magnetar.

ʻOiai ke kumu ʻike ʻole o nā FRB, hāʻawi kēia mau mea hoihoi i nā mea noiʻi i kahi manawa e koho ai i ka nui o ke ao holoʻokoʻa. Ua wehewehe ʻo Polofesa Ryan Shannon, ke alakaʻi hui o ka papahana, hiki ke ʻike ʻia ka mea nalo i ke ao holoʻokoʻa me ka hoʻohana ʻana i nā lekiō wikiwiki: "Ke ʻike nei ka lekiō wikiwiki i kēia mea i hoʻopaʻa ʻia. ʻOiai i loko o kahi ākea kokoke i ka hakahaka, hiki iā lākou ke 'ike' i nā electrons a pau, a hiki iā mākou ke ana i ka nui o nā mea ma waena o nā galaxies.

Kākoʻo ka loaʻa ʻana o FRB 20220610A i ke kumumanaʻo i manaʻo ʻia e ka mea kilo hōkū ʻo Australian ʻo Jean-Pierre Macquart i ka makahiki 2020. Manaʻo ʻo Macquart e hiki ke helu ʻia ka nui o ke ao ma ke aʻo ʻana i nā lekiō wikiwiki. Kūlike nā ʻike a ka hui me ka mea i kapa ʻia ʻo "Macquart's relation," e ʻōlelo ana ʻo ka mamao loa o ka pahū ʻana o ka lekiō wikiwiki, ʻoi aku ka nui o ke kinoea diffuse e hōʻike ʻia ma waena o nā galaxies. Eia naʻe, ʻaʻole nā ​​FRB a pau e hahai i kēia ʻano, e hōʻike ana i ka paʻakikī o kēia mau ʻano.

ʻOiai ʻo kēia holomua i ka hoʻomaopopo ʻana i nā FRB e koi ana i nā palena o ko mākou ʻike, ʻo ka ʻike ʻana i nā hōʻailona ʻoi aku ka mea e koi ai i nā lako i hoʻomaikaʻi ʻia. Manaʻo ka poʻe ʻepekema i ka hoʻopau ʻana o ka Square Kilometer Array Observatory, i manaʻo ʻia e hana ʻia ma 2028, e hiki ai ke ʻimi hou aku a me ka loaʻa ʻana o nā moʻolelo FRB hou.

