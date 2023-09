ʻO kahi OLED e hoʻokuʻu ana i ke kukui polū ma kahi kaha haʻahaʻa haʻahaʻa: hiki ke holomua i nā ʻenehana kelepona a me nā ʻenehana hōʻike.

Ua hana ka poʻe noiʻi mai Tokyo Tech i kahi hana hou i ka ʻenehana light-emitting diode (OLED) ma o ka hoʻomohala ʻana i kahi OLED e hoʻokuʻu ana i ke kukui polū ma ka volta haʻahaʻa haʻahaʻa o 1.47 V. Hiki i kēia holomua ke hoʻololi i nā kelepona pāʻoihana a hōʻike i nā ʻenehana.

Pono ke kukui polū no nā mea hoʻomāmā, nā pale kelepona, a me nā hōʻike nui. Eia nō naʻe, paʻakikī ka hoʻomohala ʻana i nā OLED polū maikaʻi ma muli o ka volta kiʻekiʻe i koi ʻia no kā lākou hana. Pono nā OLED polū maʻamau ma kahi o 4 V no ka luminance o 100 cd/m2, ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o ka volta o nā pākahi lithium-ion i hoʻohana mau ʻia i nā smartphones. No laila, he mea koʻikoʻi e hoʻomohala i nā OLED polū e hiki ke hana ma nā volta haʻahaʻa.

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi mai Tokyo Tech, me ka hui pū ʻana me nā ʻoihana ʻē aʻe, i kahi upconversion OLED e hoʻokō i ka hoʻokuʻu ʻana i ka polū ma kahi voli hoʻohuli ultralow o 1.47 V. Hoʻohana ka mea hana i nā mea kikoʻī, me ka NDI-HF ma ke ʻano he ʻae, 1,2- ʻO ADN ka mea hāʻawi, a ʻo TbPe ka dopant fluorescent. Hoʻohana ʻia ka OLED me ka hoʻohana ʻana i kahi mīkini hoʻololi hou, kahi e hoʻokomo ʻia ai nā lua a me nā electrons i loko o ka mea hāʻawi a me ka ʻae ʻana, kēlā me kēia, a hoʻohui hou i ka mea hāʻawi/acceptor interface e hana i kahi kūlana hoʻoili uku. Hoʻololi koho kēia mokuʻāina i ka ikehu i ka emitter, ka hopena i ka hoʻokuʻu ʻana i nā kukui polū.

Ua hōʻike ka moʻolelo OLED i ka luminance o 100 cd/m2, e like me ka hōʻike pāʻoihana, ma ka 1.97 V wale nō. ʻO kēia hoʻokō e hōʻemi nui i ka koi uila no nā OLED polū, e hiki ai ke hoʻokō i nā koi kalepa no kēia mau mea. Hōʻike ka haʻawina i ke koʻikoʻi o ka hoʻolālā ʻana i ka hoʻolālā ʻana o ka mea hāʻawi / ʻae ʻae no ka hoʻomalu ʻana i nā kaʻina excitonic.

I ka hopena, ʻo ka hoʻomohala ʻana o kahi OLED e hoʻokuʻu ana i ke kukui polū ma kahi haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa he hana kupaianaha i mua i ka ʻenehana OLED. Hiki i kēia holomua ke hoʻoikaika i nā holomua ma ka atamai a hōʻike i nā ʻenehana, e hoʻonui iā lākou i ka ikehu a hiki ke loaʻa.

