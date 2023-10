ʻO kahi ʻano hana hou e pili ana i nā aʻa koko o ka lolo e hoʻomālamalama i ka hana hoʻomanaʻo no ka wā lōʻihi.

Ua ʻike ka poʻe noiʻi i kahi hana i ʻike mua ʻole ʻia e pili ana i nā kīʻaha koko o ka lolo e kōkua i ke kaʻina hana o ka hoʻokumu ʻana i ka hoʻomanaʻo lōʻihi. ʻOiai ʻo ka hapa nui o nā haʻawina e pili ana i nā neurons i ka hoʻomaopopo ʻana i ke aʻo ʻana a me ka hoʻomanaʻo ʻana, ʻo nā ʻike hou e hōʻike ana i nā ʻano cell ʻē aʻe, e like me nā pericytes, e pāʻani pū kekahi.

ʻO nā Pericytes nā pūnaewele e laina ana i nā paia o nā kīʻaha koko liʻiliʻi i loko o ka lolo a nona ke kuleana no ka mālama ʻana i ke olakino o ka pale koko-lolo. Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia nā noiʻi hou e pili pū ana nā pericytes i nā ʻano neurological like ʻole, e like me ka hahau, epilepsy, a me ka sclerosis lehulehu.

ʻO ka mea kākau kiʻekiʻe o ka noiʻi, ʻo Cristina Alberini, ke koʻikoʻi i ke koʻikoʻi o kēia ʻike ʻana, me ka ʻōlelo ʻana ʻo nā maʻi lolo e pili ana i nā pilikia vascular a me ka metabolic ke kumu mai nā hemahema o ka launa pū ʻana ma waena o nā ʻano cell like ʻole. Ke wehe nei kēia ʻike hou i nā mea hou no ka hoʻomaopopo ʻana i nā kumu kumu o nā kūlana e like me ka maʻi a Alzheimer a me ka dementia.

Ua noiʻi pū nā mea noiʻi i ke kuleana o kahi hormone protein i kapa ʻia ʻo insulin-like growth factor 2 (IGF2) i ke aʻo ʻana a me ka hoʻomanaʻo. Ua ʻike lākou ua piʻi ka pae IGF2 i nā pericytes ma hope o ke aʻo ʻana i nā ʻiole a me nā ʻiole. Ua alakaʻi kēia ʻike i ka nīnau inā pono ʻo IGF2 i nā pericytes no ka hoʻokumu ʻana i nā hoʻomanaʻo lōʻihi.

No ka noiʻi hou aku, ua hana nā mea noiʻi i nā hoʻokolohua me ka hoʻohana ʻana i nā ʻiole kahi i hoʻopau ʻia ai ka hana IGF2 i nā pericytes. Uaʻike lākouʻaʻole hiki i kēia mauʻiole ke hana i nā hoʻomanaʻo lōʻihi e hoʻohālikelikeʻia me nāʻiole maʻamau. Ma keʻano kikoʻī, ua hōʻike lākou i nā hemahema i ka hoʻomanaʻo ʻana i ka pōʻaiapili a me ka spatial, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o IGF2 i nā pericytes no ka hoʻomanaʻo ʻana.

Eia kekahi, ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka hoʻoulu ʻana o ka neuronal i alakaʻi i ka hana IGF2 i nā pericytes, a laila hoʻoulu i nā hana hoʻoulu neuronal e pili ana i ke aʻo ʻana. Hōʻike kēia ʻike i ka pilina pili ma waena o nā neurons a me nā pericytes i ka hoʻokumu ʻana i nā hoʻomanaʻo lōʻihi.

I ka hopena, hōʻike kēia haʻawina i ke koʻikoʻi o nā pericytes a me kā lākou hana ʻana o IGF2 i ke kaʻina paʻakikī o ka hoʻokumu ʻana i ka hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo lōʻihi. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau hana hiki ke alakaʻi i ka holomua i ka mālama ʻana i nā maʻi pili i ka hoʻomanaʻo a me nā kūlana neurological.

Sources:

- Kiran Pandey, et al., ʻO ka hana neuronal e hoʻokuʻu i ka hōʻike IGF2 mai pericytes e hana i ka hoʻomanaʻo lōʻihi, Neuron (2023).